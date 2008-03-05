یک میلیون اصله نهال در آذربایجان غربی کاشته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جعفر صادق امیری، صبح امروز در آیین گرامیداشت اولین روز از هفته منابع طبیعی افزود: این نهال‌ها شامل افرا، سرو، صنوبر، سوزن برگی، عرعر و درختان تزیینی هستند که در سطح ‪ ۱۸۰‬هکتار از مناطق مختلف استان کاشته می‌شوند.

وی ادامه داد: این نهالها با هدف توسعه فضای سبز استان و حفاظت از منابع طبیعی با حضور مسئولان استان و اقشار مردم در مناطق مختلف کاشته می شود.

امیری منابع طبیعی را ثروت و ذخیره‌های خدادادی دانست و بر حفظ این ذخایر توسط کلیه آحاد جامعه تاکید کرد.

وی با بیان اینکه منابع طبیعی محدود بوده و غیر قابل تجدید هستند، خاطرنشان کرد: این هفته فرصت مناسبی است تا با مشارکت مسئولان و مردم یاد آوری کنیم که بقاء انسانها در گرو حفظ این عرصه های طبیعی است.

مدیرکل منابع طبیعی در ادامه با بیان اینکه بازسازی عرصه های منابع طبیعی تخریب شده، قرنها زمان نیاز دارد تصریح کرد: ما باید به نسل‌های آینده یاد بدهیم که نسبت به عرصه‌های منابع طبیعی حساس باشند، زیرا روزی فرا می ‌رسد که همین مقدار فضای سبز را هم نداشته باشیم.

امیری هفته منابع طبیعی را فرصت ارزشمندی برای فرهنگ سازی حفظ آب و خاک و منابع طبیعی به آحاد جامعه به خصوص نسل جوان دانست و خواستار توجه ویژه مسئولان در این بخش شد.

در این مراسم به صورت نمادین و با حضور استاندار، نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان و جمعی دیگر از مسئولان استانی، تعدادی اصله نهال در اداره کل منابع طبیعی کاشته شد.