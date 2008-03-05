به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار رئیس و جمعی از اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران و روسای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور با آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه در مشهد مقدس، برای امضاء منشور همکاری مشترک میان قوه قضائیه و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران توافق شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، مفاد این منشور در راستای اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله اقتصاد کشور، اعمال سیاست قضایی قوه قضاییه در جهت حمایت از کارآفرینی، سرمایه گذاری، توسعه اشتغال و نظارت بر اجرای قوانین و کمک به رشد اقتصادی کشور، بررسیهای مشترکی بین قوه قضاییه و اتاق بازرگانی ایران در نظر گرفته شده است تا سبب مشارکت مردم، انسجام ملی و ارتقای امنیت قضایی و رشد و رونق اقتصادی و دلگرمی کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و مدیران اقتصادی خصوصی و دولتی شود.

دراین دیدار آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: اقتصاد کشور مشکلات بسیاری دارد که بخشی از آن مربوط به قدیم و ناکارآمد بودن روشهای اداری است.

وی از جمله مشکلات اصلی را استفاده نکردن از تکنیکهای روز و سیستمهای جدید شبکه‌ای برشمرد و افزود: این موضوع خود موجب بروز مشکلات اقتصادی در نظام می‌شود، اما چنانچه از تکنیکهای جدید استفاده می شد، این مشکلات و خسارتها و نیزبدبینی به سرمایه گذاریها بوجود نمی آمد.

رئیس قوه قضاییه یادآورشد: اکنون شاید برخی از مقررات که قصد داریم با آنها مشکلات را حل کنیم، خود مسائلی را از جمله در نظام سیستم بانکی کشورایجاد کرده که باید به آنها توجه کرد و در صورت اصلاح آنها بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

وی تصریح کرد: بسیاری از مشکلات را نمی توان به حساب سیستم اقتصادی کشور گذاشت، زیرا مشکلات در تمام بخشها وجود دارد؛ از جمله بخش خصوصی که در برخی موارد از بسترهای کلان سوء استفاده‌ شده و این موضوع سبب تغییر ذهنیت مسوولان نسبت به این بخش، تولید و فعالیتهای اقتصادی می‌شود و در بسیاری مواقع به جای نگاه مثبت به فعالیت بخش خصوصی، نگاه منفی صورت می‌گیرد، که باید این فرهنگ تغییر کند.

شاهرودی افزود: به جای پروژه‌های زود بازده باید افراد را در سرمایه‌گذاریها مشارکت دهیم و در این راستا نظرات ارشادی نیز به افراد بدهیم.

وی در خصوص منشور همکاری مورد توافق میان قوه قضاییه و اتاق ایران عنوان کرد: این منشور کلیاتی است در رابطه با اصل 44 قانون اساسی، حمایت از سرمایه‌گذاری و مبارزه با مفاسدی که به نحوی به اقتصاد کشور لطمه می‌ زند، لذا باید در این خصوص برنامه‌ریزی کرده و دستورالعمل تعریف کنیم.

رئیس قوه قضاییه گفت: این منشور ضروری و لازم است اما کافی نیست و مفاد مورد توافق باید عملیاتی شود و این امر نیاز به تشکیل کمیته مشترک دارد، لذا اجرای اصل 44 قانون اساسی باید دنبال و موارد آن ریز شود و سپس با مشورت طرفین در یک کمیته اجرایی نسبت به اجرایی کردن آن اقدام شود، همچنین ضروری است بخشهای مختلف کشوردراین خصوص آموزش لازم را ببینند.

شاهرودی همچنین از ایجاد ستادی در مرکز استان برای رسیدگی به مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان خبر داد وافزود: در این ستاد حضور یک کارشناس از اتاق بازرگانی ضروری است تا پس از بررسی، بحث حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع در ستاد دنبال شود، لذا به این ترتیب حمایت از بخش مولد در دستگاه‌های اقتصادی کشور صورت می گیرد و ضمن ایجاد این فرهنگ، ستاد نیز بر روی مسایل اشراف کامل خواهد داشت.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: امروز اگر شوراهای حل اختلاف تبدیل به فرهنگ شده و در کار خود موفق شده اند، به دلیل پیگیری و اقدامات صورت گرفته بوده است، لذا بین اتاق بازرگانی و قوه قضائیه نیز باید کمیته‌ای تشکیل شود و اتاق به عنوان یک شخصیت حقوقی مورد قبول که مورد توجه جامعه است در مرکزیت و محوریت آن قرار گیرد و در راستای ایجاد فرهنگ و عملیاتی کردن کارها تلاش نماید.

وی ادامه داد: اتاق بازرگانی باید نیازهای مشابه را با قوه مقننه و مجریه نیز مطرح کند تا با مشاوره با مسوولان بتوانیم سند چشم انداز 20 ساله نظام را اجرا و در این خصوص گزارشهای دقیق و آماری و مستند به دولت و مجلس ارائه کنیم.

شاخرودی تاکید کرد: باید قفلهای بانکها را باز کنیم اما همه مسایل نباید قضایی شود و این کار باید با همکاری دولت و مجلس انجام شود؛ ضمن اینکه برای اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی نیز باید توافقی مشابه با منشور همکاری فعلی، با دیگر دستگاهها صورت گیرد.

وی بحث عدالت را نیز در این راستا دارای اهمیت زیادی دانست و گفت: وقتی اصل 44 قانون اساسی مطرح می ‌شود باید به عدالت نیز توجه کرد، زیرا تنها تولید ثروت مورد نظر ما نیست، بلکه عدالت، بهره وری و کاهش هزینه‌ها و تامین اجتماعی نیز هدف ما است و در این روند نقش بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت است و این مشکلات با رقم، آمار و کارهای سیستماتیک و علمی حل می‌ شود و تنها با حمایتهای قضایی نمی ‌توان اصل 44 را اجرایی کرد.

باید براساس اصل 44 در قانون بازنگری شود

در ادامه این دیدارمحمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز ضمن ارایه گزارشی از عملکرد اتاق ایران و شهرستانها، گفت: بخشنامه صادر شده از سوی رئیس قوه قضائیه به همه استانها حاوی نکاتی بود که نشان از جدیت ریاست قوه قضاییه در حمایت از نیاز کشور به سرمایه‌گذاری و پشتیبانی قضایی از فعالان اقتصادی دارد.

وی افزود: با مسئولان قوه قضائیه برای اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی جلسه‌ای داشتیم و در آنجا صحبت از منشور همکاری میان قوه قضائیه و اتاق بازرگانی شد تا با توجه به نیازبرای سرمایه‌گذاری در کشور، این منشور بتواند به عنوان مبنای کار قرار گیرد.

نهاوندیان افزود: برای داشتن یک نظام اقتصادی کارآمد باید فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری در کشور فراهم شود که در سه مرحله باید صورت گیرد؛ ابتدا اینکه چون قوانین براساس نظام دولت سالار نوشته شده لازم است براساس اصل 44 در قانون بازنگری صورت گیرد؛ لذا در مرحله اول باید با نگاه جدید اقتصادی در قوانین بازنگری انجام شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران، افزود: اکنون نظام تسهیلات به بهانه اینکه واحدهای تولیدی بدهی های معوقه دارند، برای آنها بسته شده است، اما اگر بدهی مردم به سیستم دولتی، جریمه در پی داشته باشد و یا واحدهای تولیدی برای ادامه کار مجبور به پرداخت هزینه شوند در مقابل دستگاه های دولتی نیز باید جهت عدم انجام امور محوله و وارد کردن خسارت به بخش خصوصی هزینه پرداخت کنند، لذا باید توجه کرد که اجرای عدالت و قانون نظام اقتصادی مناسب بسیار مهم است.

وی تاکید کرد: مورد سوم این است که در قوه قضائیه گاهی به سبب عدم اشراف به مسئله اقتصادی و جزئیات و گاهی به جهت کثرت پرونده‌ها خسارتهای بسیاری به بخش خصوصی وارد می ‌شود و اینها مواردی است که با اجرا کردن مفاد این منشور و عملیاتی کردن آن بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.