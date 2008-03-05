به گزارش خبرگزاری مهر، "یخ در بهشت" که بعد از "فرار از اردوگاه" دومین فیلم کاربخش در 10 سال اخیر است، با فیلمنامه قربان محمدپور تولید می‌شود و با درونمایه‌ای طنز به معضل اجتماعی اعتیاد می‌پردازد. مسعود اطیابی هم این روزها فیلم "تلخ و شیرین" را بر اساس فیلمنامه محمدپور می‌سازد.

در "یخ در بهشت" داستان جوانی متمول و بالای شهری را روایت می‌شود که به دام اعتیاد گرفتار شده است. پدر خانواده به هر دکتری که بتواند پسرش را ترک دهد 100 میلیون پاداش می‌دهد. هم اکنون نویسنده فیلمنامه به همراه کاربخش در حال انجام تحقیقات میدانی این پروژه سینمایی هستند.

از عوامل تولید "یخ در بهشت" که تاکنون حضورشان در پروژه قطعی شده می‌توان به مجری طرح: روح‌الله برادری، مدیر تولید: محمدصادق آذین، مدیر فیلمبرداری: جمشید الوندی، مشاور ترک اعتیاد: مسعود حاجی‌رسولی و سرمایه‌گذار: علی نجفی امامی اشاره کرد. این فیلم با حمایت ستاد مبارزه با مواد مخدر تولید می‌شود.