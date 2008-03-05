به گزارش خبرنگار مهر، 2 هزار و 990 نفر دانشجوی دانشگاههای علوم پزشکی روز پنجشنبه 16 اسفند در آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی وزارت بهداشت به رقابت می پردازند.

دوره سی و هشتم امتحان جامع علوم پایه در رشته پزشکی، دوره بیست و هشتم رشته دندانپزشکی و دوره بیست و نهم رشته داروسازی به صورت متمرکز در تمامی دانشگاههای علوم پزشکی کشور برگزار می شود.

امتحانات جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به منظور ارتقاء سطح علمی علوم پایه و هماهنگی و یکنواختی کیفیت آموزش در کلیه دانشگاههای علوم پزشکی بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه گروه پزشکی شورای عالی برنامه ریزی انجام می پذیرد.

در آزمون جامع علوم پایه گروه پزشکی 2 هزار و 476 نفر در آزمون گروه دندانپزشکی 362 نفر و در آزمون گروه داروسازی 152 نفر از دانشجویان واجد شرایط می توانند شرکت کنند.

شرط شرکت در امتحان جامع علوم پایه، قبولی در کلیه دروس مرحله اول و کسب میانگین کل 12 از این مرحله است و حداکثر دفعات مجاز شرکت در امتحان برای تمامی دانشجویان دندانپزشکی، پزشکی و داروسازی سه بار است و چنانچه دانشجویی برای سومین بار در امتحان مزبور نمره قبولی کسب نکند از ادامه تحصیل در دوره دکتری عمومی محروم و برابر مقررات می تواند به یکی از رشته های گروه پزشکی در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و کاردانی تغییر رشته دهد.

به گزارش مهر، همچنین چهل و یکمین دوره آزمون پیش کارورزی (پره انترنی) فردا 16 اسفند ماه با حضور یک هزار و 974 دانشجو به صورت همزمان در دانشکده های پزشکی سراسر کشور برگزار می شود. آزمون پیش کارورزی برای ارتقاء دانشجویان پزشکی به دوره کارورزی (انترنی) و در پایان سال ششم پزشکی برگزار خواهد شد.

شرکت در آزمون جامع پیش کارورزی منوط به موفقیت در آزمون کلیه بخشها و درسهای طی شده در مرحله کارآموزی بالینی است و نمره قبولی در هر یک از دروس نظری کارآموزی بالینی و بخشهای مربوط به مرحله سوم آموزش پزشکی 12 از 20 تعیین شده است.

کسب میانگین کل 14 در مرحله سوم جهت شرکت در آزمون پیش کارورزی الزامی بوده و جزو شرایط شرکت در آزمون است. آزمون پیش کارورزی (پره انترنی) شامل 200 سئوال چهارجوابی با مدت پاسخگویی 200 دقیقه است. برای پاسخ های نادرست این آزمون نمره منفی در نظر گرفته نشده است و تنها پاسخ های درج شده در پاسخنامه مورد قبول قرار می گیرد.