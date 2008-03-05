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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۰۷

بیماری فشار خون مهمترین عامل بروز آلزایمر در سالمندان است

بیماری فشار خون مهمترین عامل بروز آلزایمر در سالمندان است

یک متخصص طب سالمندی از فرانسه و موسس مرکز تحقیقات سالمندی ایران ، فشار خون رامهمترین عامل بروز بیماری های شناختی و آلزایمر بر شمرد و بهترین زمان برای شناخت این بیماری و درمان آن در سالمندان را 50 سالگی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شهربانو مقصود نیا در سومین کنگره بررسی مسائل سالمندی در ایران و جهان با اشاره به افزایش چشمگیر بیماری فشار خون درتمامی دنیا در زنان و مردان ، افزایش بروز آن را در سنین بالا عنوان کرد و گفت: تحقیقات بسیاری درباره رابطه فشار خون واختلالات شناختی سالمندان و همچنین فشار خون با آلزایمر صورت گرفته است که همگی آنها به ویژه مطالعه گسترده ای که درژنو انجام شده ، رابطه آنها را با یکدیگر تایید می کند.

وی مهمترین راه پیشگیری فشار خون را ، کنترل دائم آن در سالمندان دانست و بر این نکته که پزشکان و مراقبین در هر معاینه باید فشار خون سالمند را کنترل کنند، تاکید کرد.

مقصودنیا که از بنیانگذاران موسسه تحقیقات سالمندی در ایران است با اشاره به نتایج مطالعه ای که در سال 2006 میلادی بر روی سالمندان بالا 78 سال صورت گرفت ، مصرف متعادل کلسیم را در کاهش احتمال بروز بیماری آلزایمر در سالمندی بسیار موثر دانست.

 

کد مطلب 650213

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