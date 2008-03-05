غرس یک اصله نهال توسط رئیس مجلس در روز درختکاری

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در مراسم افتتاح سه هزار هکتار جنگل کاری طرح کمربند سبز شهر تهران به مناسبت روز درختکاری، اظهار داشت: یکی از روزهای خوبی که هر سال منتظر دیدن آن هستم روز 15 اسفند و روز درختکاری است.

وی افزود: خصوصیت درختکاری امسال این است که متوجه جنوب شهر تهران شده است، جنوب شهر تهران بیش از شمال تهران نیازمند فضای سبز است.

رئیس مجلس با سپاسگذاری از اقدامات انجام شده در زمینه ایجاد فضای سبز در شهر تهران، ابراز امیدواری کرد: سالهای آینده در عبور از این منطقه شاهد صفای درختانی باشیم که امروز شاهد کاشتن آن هستیم.

حداد عادل با بیان اینکه امروز شاهد ناسازگاری صنعت و طبیعت هستیم، خاطر نشان کرد: بشر به علم و صنعت مفتخر است و پیشرفت علمی و صنعتی را دستاورد بزرگی محسوب می کند اما نتیجه پیشرفت صنعتی این شده است که طبیعت از دست رفته است.

وی افزود: با گسترش صنعت بسیاری از ذخیره های طبیعت از بین رفته و بسیاری از پسماندها آفت طبیعت شده است.

رئیس مجلس ادامه داد: زباله هایی که در اثر جمعیت های انبوه گرد آمده به یک مشکل بزرگ در مدیریت شهری مبدل شده است.

حداد عادل تصریح کرد: در چنین شرایطی مسئله حفظ محیط زیست به عنوان یک علم و مهندسی جدید، دغدغه مهم مسئولان درکشورهاست. در اروپا بسیاری از احزاب با ادعای طرفداری از محیط زیست در فعالیت های سیاسی شرکت می کنند و این کلمه سبز را به پسوند نام های خود اضافه می کنند تا مردم به آنان اقبال داشته باشند.

وی با بیان اینکه مسئله محیط زیست یک مسئله جهانی است، خاطر نشان کرد: فضای سبز در حفظ محیط زیست بسیار مهم است ما شاهد شهرهای بزرگی هستیم که وقتی از هواپیما به آن شهرها می نگریم منظره عمومی این شهرها را سیمان و آهن می بینیم گویی اشتباهی شده و درختی در خانه ها پیدا می شود این سرنوشت شهرسازی نوین است.

رئیس مجلس اهتمام به درختکاری و فضای سبز را از شاخصه های پیشرفت در جهان امروز خواند و با اشاره به عملکرد شهرداری تهران در سالهای اخیر، خاطر نشان کرد: در راستای گسترش فضای سبز بر تعداد پارکها اضافه شده و پارک ها به خوبی اداره می شود. در تابستان که از مسیرهای شهر تهران عبور می کنیم مشاهده می کنیم مردم از آپارتمان های کوچک به پارکها پناه آورده اند.

وی با ابراز خرسندی از خدمات شهرداری تهران در سال های اخیر، ابراز امیدواری کرد مردم جنوب شهر تهران نیز بتوانند زندگی خوبی داشته باشند.

رئیس مجلس همچنین ابراز امیدواری کرد اجرای طرح فاضلاب تهران که در دست اقدام است، سرعت بیشتری بگیرد.

حداد عادل افزود: ما می توانیم تهران را به یک باغ شهر مبدل کنیم. تهران که پشت به ارتفاعات دارد در قدیم جزء شمال ایران محسوب می شده است اما دود، ماشین، آسفالت و سیمان و تیرآهن این منطقه را تغییر اقلیم داده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش و در توصیه به مردم برای حضور در انتخابات 24 اسفند،یادآور شد: نفس شرکت در انتخابات به عنوان یک وظیفه ملی ضرورت دارد.

رئیس مجلس ابراز امیدواری کرد: تهران شهری شود که هر چه بهتر مجهزتر شود.

حداد عادل مجددا از زحمات شهرداری تهران برای حفظ محیط زیست تشکر کرد و گفت: برای حفظ ونظافت این شهر واقعا کار می شود. این شهر یکی از افتخارات ایران است و سفرای خارجی مقیم تهران نیز به این معترف هستند و این حکایت از مدیریت خوب شهرداری ومسئولان دارد.

گفتنی است، در این مراسم دکتر محمد باقر قالیباف شهردار تهران ومهندس مختاری مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران، در سخنانی در خصوص اقدامات شهرداری و این سازمان در راستای گسترش فضای سبز گزارش دادند.