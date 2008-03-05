ایران در برنامه هسته ای ثابت قدم و مصمم به همکاری با آژانس است

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه "اشپیگل" با درج مطلبی درراستای اقدام اخیر شورای امنیت جهت صدورقطعنامه اخیرضد ایرانی آن نوشت : ایران همچنان مصمم است برنامه هسته ای خود را در پیش گیرد.

اشپیگل در ادامه مطلب خود به واکنش عادی تهران در قبال صدور قطعنامه غیرقانونی جدید از طرف شورای امنیت به سخنان "محمد علی حسینی" سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در تهران اشاره کرده و نوشت : محمد علی حسینی با خونسردی ابراز داشت که قطعنامه اخیر شورای امنیت هیچ تاثیری در پیشبرد برنامه صلح آمیز هسته ای تهران ندارد. وی این تصمیم نیویورک را اقدامی خصومت آمیز و با انگیزه سیاسی دانست .

این هفته نامه آلمانی در ادامه و در راستای عزم راسخ تهران در پیشبرد برنامه هسته ای خود به سخنان نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی اشاره کرده و نوشت: علی اصغر سلطانیه در وین اعلام کرد که تهران برنامه هسته ای خود را به صورت مستقل و با همکاری کامل با آژانس انرژی هسته ای دنبال کرده و در صورت لزوم به قطعنامه اخیر شورای امنیت واکنش نشان خواهد داد.

این نشریه آلمانی تاکید کرد : بر اساس گفته های علی اصغر سلطانیه، ایران مصمم است که به همکاریهای خود با آژانس ادامه داده و برنامه هسته ای خود را دنبال کند.

اشپیگل در بخش دیگری از این مطلب با اشاره به شکست کشورهای اروپایی و آمریکا در صدور قطعنامه دیگری علیه برنامه هسته ای تهران در شورای حکام آژانس در وین، نوشت : اروپایی ها و در راس آنها فرانسه، انگلیس و آلمان در تلاشهای خود برای تصویب یک قطعنامه دیگر در شورای حکام در وین به دلیل مخالفت مسکو و پکن و کشورهای عدم تعهد با صدور چنین قطعنامه ای شکست خوردند وناچار به عقب نشینی شدند.

با این حال فرانک والتر اشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان صدور چنین قطعنامه غیرقانونی را در شورای امنیت با وجود تاکید آژانس انرژی هسته ای بر نبود انحراف در برنامه صلح آمیز هسته ای تهران نشانگر وحدت و همبستگی جامعه بین المللی در این زمینه دانست.