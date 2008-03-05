اسامی نهایی داوطلبان نمایندگی مجلس از حوزه انتخابیه تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از پایان مهلت زمان بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس از سوی مراجع چهارگانه هیات اجرایی،نظارت، شورای مرکزی نظارت و شورای نگهبان ۸۷۲داوطلب برای حضور در این دوره از انتخابات تایید شدند.
بنا بر این گزارش، شورای نگهبان پس از بررسی صلاحیت داوطلبان در آخرین مرحله زمان بررسی مجدد صلاحیتها اسامی 6 نفر دیگر را به تعداد ۸۶۶نفر قبلی اضافه کرد.
همچنین شورای مرکزی نظارت صلاحیت ۸۶۶نفر را تایید کرده بود که در آخرین مرحله بررسی صلاحیتها شورای نگهبان نیز اسامی شش نفر را تائید و شرایط حضور آنان را در این دوره از انتخابات فراهم کرد.
در این گزارش آمده است: از مجموع یک هزار و ۴۰۳داوطلب که برای نمایندگی مجلس در این حوزه انتخابیه نام نویسی کردند درنهایت اسامی ۸۷۲نفر تایید و برای انتخابات روز ۲۴اسفند معرفی شدند.
اسامی داوطلبان به همراه کد داوطلبی آنان در سایت اطلاع رسانی فرمانداری تهران به آدرس www.gov.tehran.ir اعلام شد.
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