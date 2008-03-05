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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۴۹

توسط فرمانداری تهران:

اسامی نهایی داوطلبان نمایندگی مجلس از حوزه انتخابیه تهران اعلام شد

اسامی نهایی داوطلبان نمایندگی مجلس از حوزه انتخابیه تهران اعلام شد

اسامی نهایی نامزدهای تایید صلاحیت شده حوزه انتخابیه تهران،ری،اسلامشهر و شمیرانات برای انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی ازسوی فرمانداری تهران اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از پایان مهلت زمان بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس از سوی مراجع چهارگانه هیات اجرایی،نظارت، شورای مرکزی نظارت و شورای نگهبان ‪ ۸۷۲‬داوطلب برای حضور در این دوره از انتخابات تایید شدند.

بنا بر این گزارش، شورای نگهبان پس از بررسی صلاحیت داوطلبان در آخرین مرحله زمان بررسی مجدد صلاحیت‌ها اسامی 6 نفر دیگر را به تعداد ‪ ۸۶۶‬نفر قبلی اضافه کرد.

همچنین شورای مرکزی نظارت صلاحیت ‪ ۸۶۶‬نفر را تایید کرده بود که در آخرین مرحله بررسی صلاحیت‌ها شورای نگهبان نیز اسامی شش نفر را تائید و شرایط حضور آنان را در این دوره از انتخابات فراهم کرد.

در این گزارش آمده است: از مجموع یک هزار و ‪ ۴۰۳‬داوطلب که برای نمایندگی مجلس در این حوزه انتخابیه نام نویسی کردند درنهایت اسامی ‪ ۸۷۲‬نفر تایید و برای انتخابات روز ‪ ۲۴‬اسفند معرفی شدند.

اسامی داوطلبان به همراه کد داوطلبی آنان در سایت اطلاع رسانی فرمانداری تهران به آدرس ‪‬www.gov.tehran.ir اعلام شد.

 

 

کد مطلب 650219

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