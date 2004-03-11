شريف خدايي نمي رود

" محمد حسين ناصر بخت " در گفت و با خبرنگار هنري " مهر " گفت : اين حرف، فعلا در حد يك شايعه است و فكر مي كنم به خاطر تغيير معاونت هنري وزارت ارشاد ، اين ذهنيت ايجاد شده است كه مديران و مسئولان زير مجموعه آن هم تغيير مي كنند . در حال حاضر هيچ تغييرو جايگزيني در مركز هنرهاي نمايشي رخ نداده است.

اين در حالي است كه در محافل هنري سخن از تغيير رييس مركز هنرهاي نمايشي به ميان مي آ يد وشنيده ها حاكي از آن است كه" مجيد شريف خدايي " فقط تا پايان امسال مدير مركز هنرهاي نمايشي است. همچنين شنيد مي شود كه وي قرار است به عنوان رايزن فرهنگي در يكي از سفارتخانه هاي ايران در خارج از كشور مشغول به كار شود.

لازم به ذكر است ، در حال حاضر، كارمندان اين مركز موفق به دريافت حقوق ، عيدي ، پادش ها و اضافه كاري هاي خود مربوط به جشنواره فجر نشده اند .