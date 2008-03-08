دسیسه سودجویان در تبریز مرغ را نایاب کرد

گزارش خبرنگار مهر در تبریز حاکی است، به دنبال ارائه قیمت های دولتی برای گوشت مرغ، کشتارگاه‌های تبریز به نشانه اعتراض کشتار خود را قطع کرده اند.

با قطع کشتار مرغ در یازده کشتارگاه فعال سطح شهر تبریز، هم اکنون عرضه گوشت مرغ در تبریز بسیار کاهش یافته به طوریکه در سطح شهر، گوشت گرم مرغ یافت نمی شود.

مدیر کل پشتیبانی امور دام آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز، امتناع کشتارگاههای تبریز از کشتار مرغ را دسیسه و مسائل پشت پرده دانست.

رضا خدایی گفت: افراد سودجو با توجه به فرا رسیدن ایام تعطیلات نوروز و نیاز مردم به تامین مایحتاج خود به چنین اقدامی دست زده اند.

وی هدف از این اقدام را اختلال در روند عرضه گوشت مرغ و لغو مصوبه ستاد تنظیم بازار دانست و تاکید کرد: با وجود راهکارهای قانونی و عزم این ستاد برای تثبیت قیمت گوشت مرغ، سودجویان مجبورند به مصوبه ستاد تن دهند.

خدایی در عین حال تاکید کرد: علی رغم امتناع کشتارگاه های مرغ تبریز از کشتار و عرضه گوشت مرغ، ذخیره کافی برای عرضه گوشت مرغ منجمد در آذربایجان شرقی وجود دارد.

وی با اشاره به مصوبه ستاد تنظیم بازار استان مبنی بر تثبیت قیمت گوشت مرغ اضافه کرد: در حال حاضر کشتار گاههای مرغ ضمن امتناع از کشتار مرغ لغو مصوبه یاد شده را خواستارند.

وی با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار آذربایجان شرقی قیمت فروش گوشت مرغ هر کیلو 16هزار و 500 ریال تعیین شده است، گفت : با وجود این مرغ فروشی های سطح شهر تبریز اقدام به فروش مرغ به قیمت 22هزار ریال می کردند.

مدیر کل امور دام استان آذربایجان شرقی عرضه مرغ بیش از قیمت تعیین شده را ممنوع دانست و تصریح کرد : کشتارگاههای مرغ 95 درصد تولیدگوشت مرغ خود را بصورت یارانه ای و به قیمت 11 هزار و 500 ریال خریداری می کنند.

خدایی قیمت اعلام شده برای گوشت مرغ را مناسب دانست و گفت: با توجه به موارد یادشده ، بهانه کشتارگاه‌ها مبنی بر عدم صرفه اقتصادی عرضه گوشت مرغ به قیمت تثبیت شده منطقی به نظر نمی رسد.

وی با اشاره به اینکه کشتارگاه های تبریز در اقدامی هماهنگ قصد دارند نسبت به لغو مصوبه ستاد تنظیم بازار اقدام کنند گفت : با توجه به ذخیره سازی پنج هزار تن گوشت مرغ در آذربایجان شرقی ، هیچ مشکلی از لحاظ عرضه گوشت مرغ در بازار تبریز به قیمت 16هزارو 500 ریال نخواهیم داشت.

به گفته خدایی ، گوشت مرغ منجمد در قالب سبد کالا به کارمندان و فرهنگیان از هفته جاری عرضه خواهد شد که نیز در کاهش نیاز بازار به مرغ گرم بی تاثیر نخواهد بود.

طبق اعلام مسئولان مربوطه ، میزان ذخیره گوشت مرغ منجمد در آذربایجان شرقی پنج هزار و 500 تن اعلام شده که با توجه به نیاز روزانه بازار تبریز به یکصد تن، مشکلی در خصوص عرضه مرغ به قیمت مصوب 16 هزار و 500 ریال به وجود نخواهد آمد.