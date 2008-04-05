آیه روز:

اِن الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاَة وآتوا الزکَاة لَهم اجرهم عند ربهِم ولا خوف علَیهِم ولا هم یحزنون

بی شک کسانى که ایمان آوردند، کارهاى شایسته انجام دادند، نماز را به پا داشتند و زکات پرداختند ، براى آنان نزد پروردگارشان پاداشى (شایسته و مناسب) است، نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می شوند .

سوره البقره، آیه 277

ذکر روز شنبه:

احادیث امروز:

پیامبر(ص ) فرمودند:

بالصلاة یبلغ العبد الی الدرجة العلیاء لان الصلاة تسبیح و تهلیل و تحمید و تکبیر و تمجید و تقدیس و قول و دعوة .

به وسیله نماز بنده به درجه عالی و مقام والا می رسد، زیرا نماز تسبیح و تهلیل و تحمید وتکبیر و تمجید و تقدیس الهی است ، نماز قول حق و دعوت به سوی حق است.

بحارالانوار

امام سجاد(ع):

اللهم انى اعوذ بک من هیجان الحرص، و سورة الغضب .

بار خدایا به تو پناه می آورم از طغیان آز، و تندی خشم .