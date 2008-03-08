واذ جعلنا البیت مثابة للناس امنا واتخذوا من مقام ابراهیم مصلى وعهِدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود واذ قال ابراهیم رب اجعل هـذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیومِ الآخر قال ومن کَفر فأمتعه قلیلا ثم اضطره الَى عذاب النار .

و یاد کنید هنگامی که ما این خانه (کعبه) را براى همه مردم محل گردهمایى و جاى امن وامان قرار دادیم ، و فرمان دادیم از مقام ابراهیم جایگاهى براى نماز انتخاب کنید . به ابراهیم و اسماعیل سفارش کردیم که خانه ام را براى طواف کنندگان، اعتکاف کنندگان، رکوع کنندگان وسجده گذاران پاکیزه کنید . یاد کنید آنگاه که ابراهیم گفت : پروردگارا ! این مکان را شهرى امن قرار ده و اهلش را، آنان که به خدا و روز قیامت ایمان آورده اند از هر نوع میوه و محصول روزى بخش . خدا فرمود : دعایت را درباره مؤمنان اجابت کردم ، ولى هر که کفر ورزد بهره اندکى به او خواهم داد ، سپس او به عذاب آتش گرفتار خواهد شد .

سوره بقره، آیات 125 و 126

ذکر روز شنبه:

احادیث امروز:

پیامبر اکرم (ص) فرمودند:

چون حکم می کنید ، به عدالت رفتار کنید و چون سخنی می گوئید ، درست بگوئید که خدا نیکوکار است و نیکوکاران را دوست دارد .

نهج الفصاحه، حدیث 200

حضرت علی (ع) در نهج البلاغه:

شتان ما بین عملین عمل تذهب لذته و تبقى تبعته ، و عمل تذهب موونته و یبقى اجره .

چه تفاوت بسیارى ، که بین دو گونه عمل و کردار انسانها وجود دارد، عملى که لذت و خوشى آن به سرعت مى گذرد، ولى نتایج زیانبار و عواقب آن باقى مى ماند و عملى که رنج و زحمت آن زود تمام مى شود ولى پاداش آن برجا مى ماند .