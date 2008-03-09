آیه روز:

یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیغ فیه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون .

اى اهل ایمان ! از آنچه به شما روزى کرده ایم انفاق کنید ، پیش از آنکه روزى بیاید که در آن نه داد و ستدى است و نه دوستى و نه شفاعتى، تنها کافران ستمکار هستند .

سوره بقره، آیه 254

ذکر روز یکشنبه:

احادیث امروز:

پیامبر اکرم (ص) فرمودند:

کارهای نیک آدمی را از لغزیدن های بد باز می دارد، صدقه نهانی خشم پروردگار را فرو می نشاند، صله رحم عمر ا دراز می کند و هر کار خوبی ، چون صدقه ای است و نیکوکاران دنیا، نیکوکاران آخرتند و بدکاران دنیا ، بدکاران آخرت .

نهج الفصاحه- حدیث 1852

حضرت علی (ع):

لو لم یتوعد الله على معصیته لکان یجب ان لا یعصى شکرا لنعمه .

اگر حتى خداوند، بندگانش را از نافرمانى کردن و گناه ورزیدن نترسانیده بود، باز هم واجب بود که انسان ، مرتکب هیچ گناهى نشود، تا به این وسیله ، در برابر نعمتهاى او سپاسگزارى کرده باشد .