کم توجهی به موسیقی آیینی و نواحی کشور

هوشنگ جاوید پژوهشگر موسیقی با بیان این مطلب در خصوص مهمترین رویدادهای موسیقی در سال 86 در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : موسیقی پاپ در بیست و سومین جشنواره موسیقی فجر در حالی برگزار شد که مسئولان هیچ توجه و گوشه نظری به موسیقی آیینی و نواحی کشور خودمان نکردند و متاسفانه این گونه موسیقایی مورد بی مهری قرار گرفت و این در حالی است که در همه دنیا به آنچه از اصالتهای ملی و فرهنگی خود دارند می بالند .



وی برگزار نشدن کنسرتهای بزرگ در شهرستانها را یکی از کاستیهای هنر موسیقی در سال 86 دانست و گفت : برگزاری کنسرت هنرمندان صاحب نام در تهران و در تالار بزرگ کشور از جمله اتفاقهای خوب موسیقایی بود، اما نکته قابل توجه بی اعتنایی به هنر موسیقی در شهرستانها است و هیچیک از استادانی که کنسرتهای بزرگ در شبهای متوالی را برگزار کردند حاضر نشدند حتی یک شب در شهرستانهای کوچک و دور افتاده کنسرت دهند.

این پژوهشگر افزود : دستگاههای تصمیم گیرنده امور فرهنگی به مقوله هنر به ویژه هنر موسیقی به چشم تفنن و پر کردن اوقات فراغت نگاه می کنند و تنها به ارائه آمار دم دستی به وزارت ارشاد بسنده می کنند که همین مسئله موجب شده همه امکانات در کلان شهری چون تهران متمرکز شود و شهرستانها از هر امکانی محروم بمانند.

جاوید در پایان درگذشت حاج قربان و برخی از هنرمندان موسیقی نواحی را از تلخترین اتفاقهای سال دانست و گفت : حاج قربان سلیمانی گنجینه موسیقی نواحی ایران بود که متاسفانه از دست رفت .