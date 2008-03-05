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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۲۶

رویدادهای مهم موسیقی درسال86/

کم توجهی به موسیقی آیینی و نواحی کشور

کم توجهی به موسیقی آیینی و نواحی کشور

موسیقی آیینی و نواحی کشور در سال 86 با کم توجهی رو به رو بود.

هوشنگ جاوید پژوهشگر موسیقی با بیان این مطلب در خصوص مهمترین رویدادهای موسیقی در سال 86 در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : موسیقی پاپ در بیست و سومین جشنواره موسیقی فجر در حالی برگزار شد که مسئولان هیچ توجه و گوشه نظری به موسیقی آیینی و نواحی کشور خودمان نکردند و متاسفانه این گونه موسیقایی مورد بی مهری قرار گرفت و این در حالی است که در همه دنیا به آنچه از اصالتهای ملی و فرهنگی خود دارند می بالند .

وی برگزار نشدن کنسرتهای بزرگ در شهرستانها را یکی از کاستیهای هنر موسیقی در سال 86 دانست و گفت : برگزاری کنسرت هنرمندان صاحب نام در تهران و در تالار بزرگ کشور از جمله اتفاقهای خوب موسیقایی بود، اما نکته قابل توجه بی اعتنایی به هنر موسیقی در شهرستانها است و هیچیک از استادانی که کنسرتهای بزرگ در شبهای متوالی را برگزار کردند حاضر نشدند حتی یک شب در شهرستانهای کوچک و دور افتاده کنسرت دهند.

این پژوهشگر افزود : دستگاههای تصمیم گیرنده امور فرهنگی به مقوله هنر به ویژه هنر موسیقی به چشم تفنن و پر کردن اوقات فراغت نگاه می کنند و تنها به ارائه آمار دم دستی به وزارت ارشاد بسنده می کنند که همین مسئله موجب شده همه امکانات در کلان شهری چون تهران متمرکز شود و شهرستانها از هر امکانی محروم بمانند.

جاوید در پایان درگذشت حاج قربان و برخی از هنرمندان موسیقی نواحی را از تلخترین اتفاقهای سال دانست و گفت : حاج قربان سلیمانی گنجینه موسیقی نواحی ایران بود که متاسفانه از دست رفت .

کد مطلب 650229

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