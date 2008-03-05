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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۴۶

هشت فیلم روز سینمای جهان در سینما کوچک حوزه

هشت فیلم روز سینمای جهان در سینما کوچک حوزه

هشت فیلم روز سینمای جهان که در مراسم اسکار و گلدن گلوب امسال جایزه برده‌اند، هفته آینده در سینما کوچک حوزه هنری روی پرده می‌روند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان توسعه سینمایی سوره اعلام کرد این هشت فیلم محصول سال 2007 هستند و از یکشنبه تا جمعه 19 تا 24 اسفندماه در دو ساعت 30/15 و 30/17 در سالن کوچک حوزه به نمایش درمی‌آیند.

"پیرمردها کشوری ندارند" جوئل و ایتن کوئن ساعت 30/15 و "فهرست خداحافظی" راب راینر ساعت 30/17 یکشنبه 19 اسفند، "تاوان" جو رایت ساعت 30/15 و "مایکل کلیتن" تونی گیلروی ساعت 30/17 روزهای 20 و 22 اسفند، "قطب‌نمای طلایی" کریس ویتس ساعت 30/15 و "خون بپا می‌شود" پل تامس اندرسن ساعت 30/17 روزهای 21 و 24 اسفند و "4 ماه، 3 هفته و 2 روز" کریستین مونگیو ساعت 30/15 و "سوئینی تاد" تیم برتن ساعت 30/17 پنجشنبه 23 اسفند با زیرنوس فارسی اکران می‌شوند.

علاقمندان برای دیدن این فیلم‌ها می‌توانند به سینما کوچک حوزه هنری واقع در تقاطع خیابان‌های حافظ و سیمه مراجعه کنند. "خون بپا می‌شود" امسال دو اسکار بازیگر نقش اول مرد و فیلمبردار را گرفت و "پیرمردها کشوری ندارند" چهار اسکار از جمله فیلم، کارگردان، بازیگر مکمل مرد و فیلمنامه برد.

کد مطلب 650230

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