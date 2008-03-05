هشت فیلم روز سینمای جهان در سینما کوچک حوزه

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان توسعه سینمایی سوره اعلام کرد این هشت فیلم محصول سال 2007 هستند و از یکشنبه تا جمعه 19 تا 24 اسفندماه در دو ساعت 30/15 و 30/17 در سالن کوچک حوزه به نمایش درمی‌آیند.

"پیرمردها کشوری ندارند" جوئل و ایتن کوئن ساعت 30/15 و "فهرست خداحافظی" راب راینر ساعت 30/17 یکشنبه 19 اسفند، "تاوان" جو رایت ساعت 30/15 و "مایکل کلیتن" تونی گیلروی ساعت 30/17 روزهای 20 و 22 اسفند، "قطب‌نمای طلایی" کریس ویتس ساعت 30/15 و "خون بپا می‌شود" پل تامس اندرسن ساعت 30/17 روزهای 21 و 24 اسفند و "4 ماه، 3 هفته و 2 روز" کریستین مونگیو ساعت 30/15 و "سوئینی تاد" تیم برتن ساعت 30/17 پنجشنبه 23 اسفند با زیرنوس فارسی اکران می‌شوند.

علاقمندان برای دیدن این فیلم‌ها می‌توانند به سینما کوچک حوزه هنری واقع در تقاطع خیابان‌های حافظ و سیمه مراجعه کنند. "خون بپا می‌شود" امسال دو اسکار بازیگر نقش اول مرد و فیلمبردار را گرفت و "پیرمردها کشوری ندارند" چهار اسکار از جمله فیلم، کارگردان، بازیگر مکمل مرد و فیلمنامه برد.