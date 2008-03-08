به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری "صندلی خالی" اولین ساخته بلند سامان استرکی از 17 آذر در تهران آغاز شد و 20 بهمن پایان یافت. این فیلم قرار بود در بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآید، اما مشکلات جوی و خاص بودن صحنه‌های انیمیشن باعث طولانی شدن کار شد و به همین دلیل فیلم از حضور در جشنواره بازماند.

پانته‌آ بهرام در نمایی از "صندلی خالی"

استرکی در فیلم خود برای روایت چند داستان اجتماعی به صورت موازی از یک شیوه خاص بهره گرفته است. یک کارگردان زن، یک کارگردان مرد و یک زوج شهرستانی شخصیت‌هایی هستند که در "صندلی خالی" سرنوشت آنها به هم گره می‌خورد و به مرور درگیر ماجراهایی می‌شوند که خودشان باعث ایجاد آنها هستند. این وقایع با نگاهی فانتزی روایت می‌شود.

فریبرز عرب‌نیا، پانته‌آ بهرام، رضا عطاران، محمد‌رضا شریفی‌نیا، گوهر خیراندیش، فریده فرامرزی، یوسف صیادی، روشنک عجمیان، بهناز استرکی، علی مردانه، اسدالله یکتا و خاطره حاتمی در فیلم سینمایی "صندلی خالی" به ایفای نقش پرداخته‌اند که نویسنده فیلمنامه، طراح صحنه و لباس و تدوینگر آن استرکی است.

سایر عوامل تولید فیلم عبارتند از فیلمبردار: هومن بهمنش، صدابردار: بابک اخوان، طراح گریم: پدرام زرگر، مسئول جلوه‌های ویژه رایانه‌ای: سعید حق زارع و مدیر جلوه‌های ویژه میدانی: پیمان ابدی. این فیلم محصول مشترک موسسه به‌نگر و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است و علیرضا شجاع‌نوری و ایرج تقی‌پور به طور مشترک تهیه‌کننده آن هستند.