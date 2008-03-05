دو هزار واحد مسکونی از درآمد موقوفات خراسان رضوی ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید مهدی وطن خواه، ظهر امروز در مراسم کلنگ زنی پروژه 504 واحد مسکونی امامیه مشهد اظهار داشت: این پروژه ها بیش از 150 میلیارد تومان برآورد هزینه دارد که از محل در آمد موقوفات استان تامین می شود.

وی تصریح کرد: این پروژه ها در محل حسین آباد کرمانی، بلوار جانباز و نوغان دهر کلنگ زنی شده است و عملیات اجرایی آن از ابتدای سال آینده آغاز می شود.

این مسئول ادامه داد: پروژه تجاری بلوار جانباز بالغ بر 16 هزار متر مربع مساحت دارد که همزمان با پروژه اقامتی دو هزار واحدی حسین آباد مشهد عملیاتی می شود.

وطن خوان با تاکید بر توسعه فرهنگ وقف و اطلاع رسانی به مردم از آثار و برکات موقوفات خاطرنشان کرد: ساخت این تعداد واحد مسکونی با چنین حجم بالایی از نمونه های بارز نتایج ماندگار وقف است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 120 هزار نفر مستاجر موقوفات این سازمان هستند، یادآور شد: با افزایش سالانه میزان موقوفات 16 هزار موقوفه و 110 هزار رقبه در استان وجود دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی خواستار تغییر رویکرد نیت واقفان شد و افزود: در حال حاضر 60 درصد موقوفات وقف روضه خوانی است اما نیاز روز جامعه تاسیس مراکز تحقیقاتی، پژوهشی، علمی و فرهنگی است.

وی با اشاره به اصل اعتماد سازی متولیان بر اجرا و احیای امر وقف تاکید کرد: عملکرد شفاف و روش سازمان اوقاف می تواند موثرترین روش برای تعمیق و توسعه فرهنگ وقف در جامعه باشد.