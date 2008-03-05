دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از مردم برای شرکت در مراسم عزاداری 28 صفر

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: رحلت جانسوز و سراسر مصیبت پیامبر اعظم (ص) و بسته شدن باب وحی الهی مصیبتی عظما در عالم بشریت است، مصیبتی که پس از آن مصائب شهادت خاندان رسول الله و حجج الهی در پی آن بود و بشریت از این موهیت رحمت خاص الهی محروم ماند، مصیبتی که جانکار تر از آن مصیبتی در عالم هستی نبوده و نیست.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در این ایام پایان ماه صفر المظفر و همزمان با ایام سوگواری اهل بیت از امت خداجو و حق طلب ایران اسلامی می خواهد تا شور حضور حسینی ومعنوی خود در مراسم های عزاداری وشرکت پر شور در مساجد، هیئت های مذهبی، حسینیه ها ودستجات عزاداری ضمن ابراز ارادت به آستان آن حضرات، زیارت پیامبراعظم (ص) و ائمه اطهار (ع) را از صمیم جان زمزمه کرده و برای پیروزی مسلمانان جهان به ویژه ملل مسلمان و مظلوم لبنان و فلسطین از جمله مردم مبارز نوار غزه و نابودی استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب دست به دعا و استغاثه به درگاه ایزد متعال برداشته و با مسلمانان مظلوم جهان ابراز همدردی نمایند.