به گزارش خبرنگار مهر، "زخم‌های رویا" به تهیه‌کنندگی مهران رسام از 27 دی‌ماه برای شبکه دو کلید خورده و در 13 قسمت به زندگی یک استاد دانشگاه می‌پردازد که در سفری به یکی از مرزهای غربی کشور دچار سانحه و بعد از به هوش آمدن متوجه می‌شود به سال 60 هجری برگشته و واقعه عاشورا در شرف وقوع است.

به گفته رسام از دو روز پیش گروه "زخم‌های رویا" برای ادامه کار به احمدآباد مستوفی رفتند و تاکنون 70 درصد تصویربرداری به پایان رسیده است. فرامرز قریبیان، حامد بهداد، الهام حمیدی، مرجان شیرمحمدی، فرزاد حسنی، پرویز فلاحی و محمد عمرانی در این مجموعه بازی می‌کنند. فیلمنامه "زخم‌های رویا" را علیرضا کاظمی‌پور نوشته که مجموعه "میوه ممنوعه" را در کارنامه دارد.