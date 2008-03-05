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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۵۹

"زخم‌های رویا" عازم احمدآباد مستوفی شد

"زخم‌های رویا" عازم احمدآباد مستوفی شد

عوامل مجموعه تلویزیونی "زخم‌های رویا" به کارگردانی حسین سهیلی‌زاده برای ادامه تصویربرداری عازم احمدآباد مستوفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، "زخم‌های رویا" به تهیه‌کنندگی مهران رسام از 27 دی‌ماه برای شبکه دو کلید خورده و در 13 قسمت به زندگی یک استاد دانشگاه می‌پردازد که در سفری به یکی از مرزهای غربی کشور دچار سانحه و بعد از به هوش آمدن متوجه می‌شود به سال 60 هجری برگشته و واقعه عاشورا در شرف وقوع است.

به گفته رسام از دو روز پیش گروه "زخم‌های رویا" برای ادامه کار به احمدآباد مستوفی رفتند و تاکنون 70 درصد تصویربرداری به پایان رسیده است. فرامرز قریبیان، حامد بهداد، الهام حمیدی، مرجان شیرمحمدی، فرزاد حسنی، پرویز فلاحی و محمد عمرانی در این مجموعه بازی می‌کنند. فیلمنامه "زخم‌های رویا" را علیرضا کاظمی‌پور نوشته که مجموعه "میوه ممنوعه" را در کارنامه دارد.

کد مطلب 650236

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