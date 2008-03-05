استفاده از مواد محترقه در کرج 60 درصد کاهش داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سرهنگ ناصر اصلانی، صبح امروز در نشست مطبوعاتی اظهار داشت: به منظور جلوگیری از خطرات و مشکلات چهارشنبه آخر سال، نیروی انتظامی فعالیت خود را در این خصوص از دو ماه گذشته آغاز و با جمع آوری اطلاعات و تجارب از سالهای گذشته و نظرسنجی از مسئولان، مدیران و شهروندان طرحهایی را آماده اجرا کرده است.

وی افزود: ناجا به دنبال حذف شادیهای سنتی مردم نیست و خواهان کاهش برخی از جرائم مخصوص چهارشنبه آخر سال است که به صورت عمدی و سهوی از سوی افراد اتفاق می افتد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در نظرسنجی که از 130 تن از مدیران، استادان دانشگاه، روسای آموزش و پرورش، دبیران و شهروندان شده است، ناجا به نتایجی علمی دست یافته که در طرحهای امنیتی خود در این ایام اجرا می کند.

سرهنگ اصلانی یادآور شد: توجیه صنوفی که با مواد محترقه در ارتباط هستند و همکاری بسیار شایسته مردم در خصوص استفاده از مواد محترقه باعث کاهش 60 درصدی آمار استفاده از مواد محترقه در اسفند ماه شده است.

وی ادامه داد: تاکنون بیش از 20 هزار بروشور آموزشی همراه با کارشناسان نیروی انتظامی به دبیرستانها و مدارس راهنمایی شهرستان فرستاده شده است و جلسات توجیهی نیز برای اولیای دانش آموزان و شهروندان در مساجد و مدارس برگزار شده که تاثیر قابل قبولی در کاهش اتفاقات ناگوار داشته است.

سرهنگ اصلانی از شهروندان خواست تا به همین صورت همکاری خود را با نیروی انتظامی ادامه دهند تا شاهد اتفاقی ناخوشایند در چهارشنبه سوری امسال نباشیم و افزود: نیروی انتظامی تمامی تمهیدات مورد نیاز را آماده کرده است و پیشنهادات خود را به ادارات مربوطه جهت ایجاد چند مرکز برای انجام مراسم این شب در نقاط مختلف شهر را نیز به مسئولان داده است.