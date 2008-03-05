بررسی برنامه ساماندهی مطالعاتی ، علمی و پژوهشی در حوزه جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این جلسه که به ریاست معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان و با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاه ها برگزار شد، برنامه ساماندهی مطالعاتی ، علمی و پژوهشی حوزه جوانان با اولویت تربیت نیروهای متخصص در حوزه امور جوانان، نهاد سازی در حوزه مطالعات جوان و ارتقاء اطلاع رسانی پژوهشی دراین حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

ساماندهی امکانات موجود دستگاه ها در جهت هماهنگی انجام مطالعات جوانان وتقویت تعاملات بین المللی علمی ، پژوهشی در این حوزه از دیگر اولویت های اقدام در راستای تحقق این برنامه بود که مقرر شد اعضای ستاد نظرات مکتوب خود را ذیل برنامه ساماندهی مطالعاتی ، علمی و پژوهشی جوانان به دبیرخانه ستاد ارسال کنند تا در جلسه آتی شورای عالی جوانان ارائه شود.

در این جلسه بر جهت گیری بومی این برنامه و ضرورت حضور حوزه های علمیه در فرآیند اجرای برنامه و همکاری آموزش عالی کشور ، به ویژه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاکید و مقرر شد، اعضای ستاد با توجه به توانمندی خود، مدل دستگاه متبوع را متناسب با این برنامه اعلام کنند تا در تدوین نهایی لحاظ شود.

همچنین در این جلسه مقرر شد که دستگاه های عضو ستاد ملی ساماندهی امور جوانان نظرات تکمیلی و اصلاحی خود را پیرامون برنامه هویت جوانان، تا پایان سال به دبیرخانه ارائه نمایند. علاوه بر این کلیه دستگاه های عضو موظفند طرح های پیشنهادی در قالب موضوعات اوقات فراغت و ازدواج جوانن برای سال 87 را تا پایان سال ارائه کنند.

گفتنی است ، در این جلسه گزارش نه ماهه دبیرخانه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان، در خصوص جلسات ستادهای استانی و اختصاص جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان به مسائل جوانان اعلام شد.