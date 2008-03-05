نرخ سود بانکی مشکل کنونی ما نیست/ خارجیان از موقعیت ایران چشم پوشی نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، داوود دانش جعفری امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد افزایش قیمت سکه در کشور، گفت: نرخ سکه در ایران متناسب با قیمت جهانی تنظیم می شود.

وزیر امور اقتصادی ودارایی با بیان اینکه یک فاصله قیمتی مربوط به حق ضرب و غیره نیز وجود دارد که در مجموع 4 یا 5 درصد ارزش سکه است، افزود: تقاضاهای مقطعی در برخی اعیاد وغیره نیز ممکن است باعث افزایش قیمتها شود.

وی با تاکید بر اینکه هیچ محدودیتی برای توزیع سکه در کشور و نگرانی در این خصوص وجود ندارد، تصریح کرد: طی هفته گذشته هر اونس طلا حدود 30 دلار افزایش قیمت داشت که باعث افزایش قیمت سکه شد.

نرخ سود بانکی

وی در مورد تصمیم گیری برای نرخ سود بانکی سال آینده، گفت: سود بانکی هر ساله توسط شورای پول و اعتبار پیشنهاد و به تائید دولت می رسید، اما هم اکنون این شورا در کمیسیونهای دولت ادغام شده است، بنابراین منتظریم در آخرین جلسات کمیسیون اقتصادی دولت و یا خود دولت در سالجاری که قرار است برگزار شود، پیشنهادات بانک مرکزی مطرح و تصمیم گیری شود.

دانش جعفری خاطرنشان کرد: دولت با توجه به جمیع نکات در این خصوص تصمیم گیری خواهد کرد، اما مشکل ما هم اکنون سود بانکی نیست، آنچه مهم است این است که تسهیلات بانکی به میزان کافی در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

خارجیان از موقعیت ایران چشم پوشی نمی کنند

وی درمورد تاثیرات تحریمهای بین المللی در فعالیتهای اقتصادی از جمله باز کردن اعتبار، گفت: ما مشکلی در باز کردن اعتبار نداریم، زیرا اگر این مشکل وجود داشت، میزان واردات و صادرات کشور نسبت به سال گذشته افزایش نمی یافت.

دانش جعفری افزود: تنها یک بانک کشور یعنی بانک سپه توسط سازمان ملل تحریم شده است و بقیه مسائل کارهای سیاسی است که به وسیله اطلاعیه ها انجام می شود واین موارد تاثیر زیادی ندارد، زیرا بانکهای سراسر دنیا در این موضوعات به منافع خود توجه می کنند.

به گفته وی امروزه مبادله با ایران و داشتن رابطه بانکی وتجاری با ایران برای کشورها، کار پرسودی است و هیچ کشوری حاضر نیست که از موقعیت ایران چشم پوشی کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد ترکیب کالاهای وارداتی به کشور گفت: میزان افزایش واردات بین 5 تا7 درصد است و 65 تا 70 درصد کالاهای وارداتی از نظر ترکیب واسطه ای مورد استفاده بخش صنعت است.