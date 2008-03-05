  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۰۳

"عروس برفی" الوند روی میز تدوین

"عروس برفی" الوند روی میز تدوین

تصویربرداری فیلم تلویزیونی "عروس برفی" به کارگردانی سیروس الوند فردا 16 اسفند به پایان می‌رسد و تدوین همزمان آن آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در این فیلم که پیش از این "ساعات ناامیدی" نام داشت، سام درخشانی، بابک حمیدیان، سعید پیردوست، فرشید زارعی‌فر و کیانوش گرامی بازی می‌کنند. فیلمنامه "عروس برفی" را نسرین صلاحی نوشته و الوند آن را بازنویسی کرده است. این فیلم قصه یک افسر پلیس است که همسر او در شب عروسی ربوده می‌شود.

علیرضا سبط احمدی تهیه‌کننده "عروس برفی" است که اوژن سیداشرفی و سیروس الوند آن را تدوین می‌کنند. دیگر عوامل تولید فیلم عبارتند از مدیر تصویربرداری مصطفی احمدیان، صدا جهانگیر میرشکاری، طراح صحنه و لباس نیلوفر سجادی، طراح گریم محمد قومی، مدیر تولید ناصر مقدس، آهنگساز ناصر چشم‌آذر و عکاس رضا عباسی.

الوند با ساخت پروژه "عروس برفی" سومین فیلم تلویزیونی خود را بعد از "ستاره‌های سوخته" و "مرد" تجربه می‌‌کند.

کد مطلب 650245

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها