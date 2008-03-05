"عروس برفی" الوند روی میز تدوین

به گزارش خبرنگار مهر، در این فیلم که پیش از این "ساعات ناامیدی" نام داشت، سام درخشانی، بابک حمیدیان، سعید پیردوست، فرشید زارعی‌فر و کیانوش گرامی بازی می‌کنند. فیلمنامه "عروس برفی" را نسرین صلاحی نوشته و الوند آن را بازنویسی کرده است. این فیلم قصه یک افسر پلیس است که همسر او در شب عروسی ربوده می‌شود.

علیرضا سبط احمدی تهیه‌کننده "عروس برفی" است که اوژن سیداشرفی و سیروس الوند آن را تدوین می‌کنند. دیگر عوامل تولید فیلم عبارتند از مدیر تصویربرداری مصطفی احمدیان، صدا جهانگیر میرشکاری، طراح صحنه و لباس نیلوفر سجادی، طراح گریم محمد قومی، مدیر تولید ناصر مقدس، آهنگساز ناصر چشم‌آذر و عکاس رضا عباسی.

الوند با ساخت پروژه "عروس برفی" سومین فیلم تلویزیونی خود را بعد از "ستاره‌های سوخته" و "مرد" تجربه می‌‌کند.