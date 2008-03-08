رشد 90 درصدی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه بیرجند

محمد مهدی خطیب در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند افزود: در حال حاضر در دانشگاه بیرجند پنج دانشکده شامل دانشکده علوم با پنج گروه آموزشی، دانشکده مهندسی با هفت گروه آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی با 10 گروه آموزشی، دانشکده کشاورزی با شش گروه آموزشی و دانشکده هنر با سه گروه آموزشی و مجموعا 123 کد رشته در حال آموزش است.

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند همچنین از اخذ مجوز تأسیس دانشکده تربیت بدنی این دانشگاه در ماه گذشته خبر داد.

وی سرانه استاد به دانشجو را در دانشگاه بیرجند یک به 26 عنوان نمود و افزود: در حال حاضر47 نفر از همکاران برای ادامه تحصیل به مقطع دکتری به داخل و خارج از کشور مامور شده اند که طی امسال و سال آینده به جمع هیئت علمی دانشگاه خواهند پیوست.

به گفته وی دانشگاه بیرجند طی سالهای اخیر تعداد زیادی بورسیه جذب نموده است که در سالهای آتی موجب افزایش هیئت علمی گروه های آموزشی و رشته های تحصیلی و تحول علمی این دانشگاه خواهند شد و از نظر هیئت علمی مشکلی نخواهند داشت.

خطیب سطح علمی دانشگاه را مطلوب ارزیابی نموده و افزود: دانشگاه بیرجند از نظر قبولی در کارشناسی ارشد در بین دانشگاه های مطرح کشور رتبه کمتر از 10را کسب کرد.