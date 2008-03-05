ویژه برنامه های هفته وقف اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، غلامحسین سلطانی گفت: وقف در تاریخ دینی و مذهبی از عقودی است که باعث جلوگیری از مال اندوزی و تکاثر و همچنین موجب تعادل و توازن ثروت در جوامع بشری می شود لذا در جهت ترویج این عمل صالح و سنت در جامعه اسلامی همه ساله هفته آخر ماه صفر المظفر به عنوان هفته وقف نامگذاری شده است.

ترویج سنت حسنه وقف و تشویق مرم به ویژه خیرین به امر خداپسندانه را از اهداف هفته وقف دانست و افزود: شناساندن خدمات وقف و اوقاف به جامعه و آشنا سازی مردم با توانمندیها و فعالیتهای سازمان اوقات و امور خیریه جهت هرچه بیشتر این سنت نبوی امری ضروری است.

وی در خصوص برنامه های هفته وقف گفت: به مناسبت دهه سوم صفر و هفته وقف که مقارن با رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) است ، بیش از 200 مراسم عزاداری و تعزیه خوانی و سخنرانی و اطعام در مساجد، امام زادگان، حسینیه ها وتکایا ازمحل عواید موقوفات و اجرای نیات واقفین خیراندیش برپا می شود.

همچنین پرداخت هزینه های درمانی به بیماران و مراجعه کنندگان بیمارستان فیروز آبادی و شهرستانی در روز رحلت حضرت رسول الکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) ، ویزیت رایگان در بیمارستان سوم شعبان دماوند در 20 اسفند ماه و مرکز بهداشتی درمان شهر قدس ، عیادت از بیماران و جانبازان و خانواده های معزز شهدا از برنامه های هفته وقف می باشد.

معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران افزود: مراسم غبار رویی امام زادگان و عطر افشانی گلزار شهدا پانزده خرداد ، برگزاری مسابقات فرهنگی با موضوعیت وقف و برپائی ایستگاههای صلواتی در روز وقف در بقاع متبرکه و پذیرایی از زائران از دیگر برنامه ها می باشد.

سلطانی اظهار داشت: به منظور اشنایی هر چه بیشتر مردم به فرهنگ وقف نمایشگاه بزرگ عکس بقاع متبرکه و وقف نامه ها در امام زادگان حسن (ع) در کرج و بی بی سکینه ( س ) در شهریار دایر می باشد.

وی خاطرنشان کرد: مسابقات تیراندازی با کمان با عنوان جام وقف در 16 اسفند ماه با همکاری هیئت تیراندازی با کمان استان تهران و همچنین با همکاری ستاد ملی نهضت سبز و سازمان جنگلها و مراتع آبخیزداری کشور روز چهارم از هفته وقف که مصادف با سالروز شهادت امام رضا به عنوان منابع طبیعی و آموزها ی دینی نامگذاری شده است و جهت توسعه فضای سبز بقاع متبرکه و احیای سنت حسنه درختکاری کلیه بقاع متبرکه استان تهران درختکاری می شوند که این مراسم نمادین با حضور مسئولین اوقات و امور خیریه در امام زاده بی بی سکینه (س) شهریار برگزار می گردد.

معاون اداره کل اوقات و امور خیریه درخصوص نامگذاری ایام هفته وقف از 21 صفر لغایت 28 صفر گفت: وقف و تعظیم شعائر اسلامی - وقف و روحانیت - وقف و خدمات فرهنگی و اجتماعی - وقف و تجلیل از واقفین و خیرین - وقف و فرهنگ مقاومت - وقف و توسعه - وقف ، پیامبر و امام زادگان ، نامگذاری شده است.

لازم به ذکر است، همه ساله 28 صفر هفته آخر ماه صفر به عنوان هفته وقف نامگذاری شده است.