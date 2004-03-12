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۲۲ اسفند ۱۳۸۲، ۱۲:۰۰

رييس سازمان ملي جوانان تاكيد كرد :

اشتغال و تامين مسكن ؛ دغدغه اصلي جوانان

رييس سازمان ملي جوانان گفت: تحقيقات سازمان ملي جوانان نشان مي دهد كه امروزه اشتغال و تامين مسكن دغدغه اصلي جوانان كشور محسوب مي شود و اكثر آنها نسبت به آينده خود نگران هستند.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر دكتر رحيم عبادي در اولين همايش خيرين مسكن سازان جوانان با اشاره به اينكه امروزه  نرخ رشد جمعيت جوان 7/3 درصد است گفت : در سالهاي آينده نه تنها با كاهش جمعيت جوان مواجه نخواهيم بود بلكه اين ميزان به 1/4 درصد نير افزايش خواهد يافت .

عبادي افزود : امروزه جوانان كشور ما براي بالا بردن سطح تحصيلات خود و تامين مايحتاج اوليه زندگي  ازدواج را به تاخير مي اندازند  و ترجيح مي دهند با يك توامندي مالي كافي زندگي مشترك را آغاز كنند.

رييس سازمان ملي جوانان گفت :  با وجود اينكه هر ساله 700 واحد مسكوني در كشور براي جوانان ساخته مي شود اما همچنان قشر جوان  با مشكل تامين مسكن در كشور مواجه هستند .

عبادي تصريح كرد : خيرين مسكن ساز در حال حاضر به صورت پراكنده در كشور در حال فعاليت هستند اما فعاليت اين ظرفيت بايد با كمك دولت گسترش يابد .

وي گفت : 68 درصد جمعيت كشور زير 30 سال وبه بيان ديگرازهر 3 نفر در ايران 2 نفر جوان  هستند .

وي  ادامه داد  : ايران در حال حاضر از لحاظ جوان بودن در بين سنين 15 تا 29 سال رتبه دوم را در جهان در اختيار دارد و اين امر توجه به حوزه جوانان را در كشور دو چندان مي كند .

وي  با اشاره به اينكه  جمعيت جوان كشور در سال 85 به بالاترين حد خود خواهد رسيد ،  خاطر نشان كرد : در سال 85 با 25 ميليون نفر جوان در كشور مواجه خواهيم بود كه اين امر برنامه ريزي اساسي براي مسائل مهم آنان را مي طلبد .

رييس هيات مديره مجمع خيرين مسكن ساز نيز در اين مراسم گفت : امروزه جوانان به لحاظ درآمد و عدم ثبات شغلي در تامين مسكن با مشكل جدي مواجه هستند و اكثريت آنان قدرت تامين مسكن را در كشور ندارند .

علي محمد عليخانزاده  با اشاره به اينكه توليد مسكن بايد متناسب با تعداد جوانان در كشور باشد ، گفت : امروزه قشر عظيمي از جوانان از دسترسي به مسكن محروم هستند .

وي گفت : مجمع خيرين مسكن ساز مي تواند كمك موثري در تامين مسكن جوانان باشد و گسترش چنين مجمعي در كل كشور به طور حتم مهمترين دغدغه و مشكل جوانان را تا حدودي كاهش خواهد داد .

نماينده ولي فقه در سازمان اوقاف و امور خيريه نيز با اعلام آمادگي براي ساخت واحد هاي مسكوني براي جوانان گفت : با كمك مردم خير در حال حاضر سازمان اوقاف آمادگي ساخت  2 هزار واحد مسكوني براي جوانان را دارد .

حجت الاسلام والمسلمين نظام زاده خاطر نشان كرد : در بسياري از شهرها زمين هاي وقفي وجود دارد كه مي تواند براي ساخت واحد هاي مسكوني براي جوانان مناسب باشد .

کد مطلب 65025

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