اشتغال و تامين مسكن ؛ دغدغه اصلي جوانان

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر دكتر رحيم عبادي در اولين همايش خيرين مسكن سازان جوانان با اشاره به اينكه امروزه نرخ رشد جمعيت جوان 7/3 درصد است گفت : در سالهاي آينده نه تنها با كاهش جمعيت جوان مواجه نخواهيم بود بلكه اين ميزان به 1/4 درصد نير افزايش خواهد يافت .

عبادي افزود : امروزه جوانان كشور ما براي بالا بردن سطح تحصيلات خود و تامين مايحتاج اوليه زندگي ازدواج را به تاخير مي اندازند و ترجيح مي دهند با يك توامندي مالي كافي زندگي مشترك را آغاز كنند.

رييس سازمان ملي جوانان گفت : با وجود اينكه هر ساله 700 واحد مسكوني در كشور براي جوانان ساخته مي شود اما همچنان قشر جوان با مشكل تامين مسكن در كشور مواجه هستند .

عبادي تصريح كرد : خيرين مسكن ساز در حال حاضر به صورت پراكنده در كشور در حال فعاليت هستند اما فعاليت اين ظرفيت بايد با كمك دولت گسترش يابد .

وي گفت : 68 درصد جمعيت كشور زير 30 سال وبه بيان ديگرازهر 3 نفر در ايران 2 نفر جوان هستند .

وي ادامه داد : ايران در حال حاضر از لحاظ جوان بودن در بين سنين 15 تا 29 سال رتبه دوم را در جهان در اختيار دارد و اين امر توجه به حوزه جوانان را در كشور دو چندان مي كند .

وي با اشاره به اينكه جمعيت جوان كشور در سال 85 به بالاترين حد خود خواهد رسيد ، خاطر نشان كرد : در سال 85 با 25 ميليون نفر جوان در كشور مواجه خواهيم بود كه اين امر برنامه ريزي اساسي براي مسائل مهم آنان را مي طلبد .

رييس هيات مديره مجمع خيرين مسكن ساز نيز در اين مراسم گفت : امروزه جوانان به لحاظ درآمد و عدم ثبات شغلي در تامين مسكن با مشكل جدي مواجه هستند و اكثريت آنان قدرت تامين مسكن را در كشور ندارند .

علي محمد عليخانزاده با اشاره به اينكه توليد مسكن بايد متناسب با تعداد جوانان در كشور باشد ، گفت : امروزه قشر عظيمي از جوانان از دسترسي به مسكن محروم هستند .

وي گفت : مجمع خيرين مسكن ساز مي تواند كمك موثري در تامين مسكن جوانان باشد و گسترش چنين مجمعي در كل كشور به طور حتم مهمترين دغدغه و مشكل جوانان را تا حدودي كاهش خواهد داد .

نماينده ولي فقه در سازمان اوقاف و امور خيريه نيز با اعلام آمادگي براي ساخت واحد هاي مسكوني براي جوانان گفت : با كمك مردم خير در حال حاضر سازمان اوقاف آمادگي ساخت 2 هزار واحد مسكوني براي جوانان را دارد .

حجت الاسلام والمسلمين نظام زاده خاطر نشان كرد : در بسياري از شهرها زمين هاي وقفي وجود دارد كه مي تواند براي ساخت واحد هاي مسكوني براي جوانان مناسب باشد .