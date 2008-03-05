هیچ نشست فوق العاده ای پیش از نشست دمشق برگزار نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط،"عمرو موسی" این خبر را که وی درنظر دارد؛ نشست فوق العاده عربی را در قاهره تا پیش از برگزاری اجلاس سران عرب تشکیل دهد، به شدت تکذیب کرد.



دبیرکل اتحادیه عرب در گفتگو با این روزنامه چاپ لندن بار دیگر تاکید کرد: اجلاس سران عرب پایان ماه مارس درمکان و موعد مقرر خود برگزار می شود.

وی درعین حال این موضوع را که وی درنظر دارد تا پیش از برگزاری نشست پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهوری نشستی مشترک با حضور گروه های موافق و موافق دولت لبنان در مقر اتحادیه عرب در قاهره تشکیل دهد، تکذیب کرد.

درعین حال منابع سوری درقاهره، این خبر را که عمرو موسی طرحی از سوی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای حل بحران لبنان مبنی بر تشکیل دولت انتقالی و اجرای انتخابات زوهنگام دریافت کرده، تکذیب کردند.



این درحالی است که امروز یکصد و بیست و نهمین نشست وزیران امورخارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در قاهره آغاز به کار کرد.