ساخت آیپادی که با "چشمک زدن" کار می کند!

به گزارش خبرگزاری مهر، این سیستم که ترکیبی از رایانه تک تراشه و یک جفت حسگر مادون قرمز است، حرکات گیجگاه کاربر را کنترل می کند و بر اساس این حرکات فرامین مختلف را به آیپاد می دهد. این سیستم آنچنان کوچک است که می توان آن را بر روی عینک نیز نصب کرد.

این سیستم به گونه ای طراحی شده است که با بسته شدن هر دو چشم کاربر برای یک ثانیه، آیپاد روشن شده و با دوباره چشمک زدن سیستم خاموش می شود.

همچنین اگر کاربر با چشم راست خود چشمک بزند فرمانی معادل پخش موسیقی بعدی را می دهد. همچنین اگر کاربر با چشم چپ خود چشمک بزند موسیقی قبلی پخش می شوند.

با استفاده از این فناوری کاربر نیازی به استفاده از دستان خود ندارد. در این فناوری نوین سیستم ارائه شده همچون دست سوم عمل می کند.

بر اساس گزارش اسپیس دیلی، محققان معتقدند استفاده از این فناوری برای افردی همچون کوهنوردان و موتورسواران قابل توجه خواهد بود.