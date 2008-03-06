لرستان سرزمین آبشارهای منحصر به فرد ...

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، آبشار شوی یا تله زنگ، آبشار بیشه، آبشار آب سفید، آبشار نوژیان، آبشار چکان، آبشار وارک، آبشار سرکانه و آبشار افرینه از مهمترین آبشارهای لرستان هستند که هر کدام زیباییهای مختص به خود را دارند.

"آبشار شوی" یا "تله زنگ" در جنوب شهرستان دورود و در بین کوههای "سر تنگ شوی" در حوالی روستای شوی و در 10 کیلومتری ایستگاه راه آهن آبشار شوی واقع شده است و "زیباترین آبشار ایران" محسوب می شود.

آبشار شوی، آبشاری زیبا و دلنشین است که از غاری بیرون می جهد و از گردنه ای بلند به پایین سرازیر می شود. ارتفاع آبشار 100 متر و عرض آن 40 متر است که زیبایی و چشم اندازی کم نظیر را به طبیعت اطراف خود داده و اطراف این آبشار مملو از درختان بلوط، بادام و پوشش گیاهی بسیار زیبا است.

آبشار بیشه در مسیر راه آهن دورود و در فاصله 35 کیلومتری از این شهرستان قرار دارد.

ارتفاع آبشار ۴۸ متر تا نقطه برخورد با زمین و ۱۰متر نیز از آنجا تا وصل شدن به رودخانه سزار همچنین عرض تاج آن 20 متر است .

آبشار آب سفید در منطقه ذلقی الیگودرز و به فاصله حدود 50 کیلومتری واقع شده است، ارتفاع این آبشار حدود 65 متر و عرض تاج آبشار آن در فصل پر آبی حدود هشت متر است. این آبشار از دل صخره ای به بیرون سرازیر می شود و سپس در مسافت کوتاهی به یک حوضچه تبدیل می شود.

آبشار نوژیان در 51 کیلومتری جنوب شرقی خرم آباد (بخش پاپی) به ارتفاع 95 متر وعرض تاج پنج متر واقع شده است و یکی از زیبایی های طبیعت لرستان است که هر ساله بسیاری از مردم را به سوی خود جلب می کند.

گردشگاه جنگلی نوژیان بالای کوه تاف قرار دارد که در این کوه انواع گیاهان دارویی می رویند و همواره بسیاری از مردم برای تماشای این آبشار زیبا و همچنین برای جمع آوری گیاهان دارویی به این ناحیه می آیند و اوقات فراغت خود را در آنجا می گذرانند.

آبشار چکان در جنوب غربی الیگودرز در دامنه ارتفاعات مشرف بر دره چکان در فاصله 141 کیلومتری شهرستان خرم آباد به ارتفاع 30 متر و عرض تاج چهار متر قرار دارد و این آبشار از درون غاری مشرف بر زمینهای زراعی چکان بیرون می جهد و طول فوران آن به ده ها متر می رسد.

آب این آبشار در اواخر پاییز به مرور خشک می شود و در روزهای اولیه فصل بهار دوباره با همان فوران به بیرون می جهد، این آبشار یکی از عجایب و زیبایی های طبیعت استان لرستان محسوب می شود.

آبشار وارک در غرب گردنه نوژیان، بخش پاپی در جنوب شرقی خرم آباد قرار دارد و یکی از زیباترین آبشارهای کشور است و فاصله آن تا شهر خرم آباد حدود ۶۰ کیلومتر است.

سرچشمه آبشار وارک یک صخره سنگی است و پس از طی حدود ۱۵ متر از صخره دوم فرو ریخته و آبشار دوم را به وجود می آورد.

در فصل کم آبی ارتفاع قسمت اول این آبشار هفت متر با عرض حدود ۱۲ متر و قسمت دوم ۱۵/۵ متر با عرض ۵/۵۶ متر یکی از زیباترین منظره ها را در این منطقه می آفریند. حداکثر ارتفاع این آبشار به ۵۷ متر می رسد و عرضی معادل ۵۰ متر را در بر می گیرد. اطراف این آبشار پوشیده از درختان بلوط، گلابی و زالزالک است.

آبشار سرکانه در روستای گریت بخش پاپی در فاصله 50 کیلومتری شهرستان خرم آباد به ارتفاع 15 متر وعرض تاج 17 متر قرار دارد و از جمله جاذبه های طبیعی و گردشگری دیدنی استان محسوب می شود.

آبشار افرینه نیز در کنار روستایی به همین نام در مسیر جاده بین المللی خرم آباد به اندیمشک قرار دارد.

مدیرکل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: طرح مطالعاتی آبشارهای لرستان جزء مصوبات سفر اول هیئت دولت به لرستان بوده است.

سیروس ابراهیمی تصریح کرد: در مراحل اولیه کار با تخصیص اعتبارات ملی و از طریق دفتر طرح مطالعات سازمان میراث فرهنگی کشور کار مطالعاتی این آبشارها به مشاور نقش کوثر واگذار شد که تاکنون 75 درصد کار مطالعاتی این آبشارها انجام شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: تا اوایل سال آینده کار مطالعاتی این آبشارها به پایان رسیده و برای سرمایه گذاری در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار داده شود.

این مسئول با تاکید بر اینکه هر کدام از آبشارهای لرستان خود قابلیت تبدیل شدن به یک منطقه گردشگری را دارا هستند، یادآور شد: برای طرح مطالعاتی آبشارهای هفتگانه لرستان بیش از 180 میلیون تومان اعتبار اختصاص داده شده است.

ابراهیمی با تشریح فعالیتهای انجام شده برای تامین زیرساختها در منطقه آبشارهای استان، عنوان کرد: عملیات راه شکافی، ایجاد راه دسترسی، احداث پله های پیاده روی دسترسی، ایجاد سکوهای اسکان مسافران و گردشگران و ایجاد سایر زیرساخت های ضروری در بیشتر آبشارهای استان لرستان انجام شده است.