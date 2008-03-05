انتقاد از فراموش شدن ارزشها در اجرای استاندارد علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به یزد، دکتر محمدعلی محققی امروز در نهمین همایش آموزش پزشکی افزود: مسئولیت پذیری یک تکلیف و مکتب دینی در کشور ما محسوب می شود و باید در مسئولیت پذیری اجتماعی الگوی مسئولیت را از بالاترین الگویی که از سوی حضرت حق گفته شده است، استخراج کنیم.

وی یادآور شد: تبیین اولیه استانداردهای آموزش پزشکی از ابتدا بر این اصول و ارزشها استوار بوده است و آن ارزشها را باید دید و پیاده کرد و در تدوین و تفسیر و عملیاتی کردن آن ارزشها را فراموش نکنیم بعضاً اتفاق می افتد که این ارزشها فراموش می شود.

محققی با اشاره به برخی از الگوبرداری های نادرست در زمینه تبیین استانداردهای علوم پزشکی یادآور شد: هفته گذشته جزوه ای مشاهده شده در زمینه تبیین استانداردهای علوم پزشکی که کلمه به کلمه آن ترجمه بود و هیچ نکته ای از ارزشهای موجود که در تدوین اولیه استانداردها نگاشته شده بود را در خود نداشت.

وی گفت: ما باید نظام ارزشی خود را طراحی کنیم و مسئولیت را در آن نظام مطالعه کنیم. جامعه ما تشنه عدالت است و ما منتظران عدالت است اما در این بحث باید الگوی ارزشی خود را طراحی کنیم که تاکنون نتوانسته ایم این کار را به انجام برسانیم.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی خاطرنشان کرد : ما در پزشکی امروز یک چیزی را گم کرده ایم که در نظام ارزشی به یک کار ارزشی می پردازیم اما مبانی آن را فراموش کرده ایم.

وی افزود: انتقادی که به بحث مسئولیت پذیری دانشگاهها وجود دارد بحث های علمی خوب است اما باید ببینیم که چقدر تحقق پیدا کرده است. سال 2000 سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده بود که ادغام بسیار مطلوب است و گروهی که از بخش آموزش سازمان جهانی بهداشت به ایران آمدند و بر روی ادغام آموزش در خدمات تأکید کردند آیا توانستند فعالیتهای خود را تحقق ببخشند.

محققی گفت: ما در جایی قرار داریم که به طور قانونی توانستیم ادغام آموزش در ارائه خدمات را به انجام برسانیم و دانشگاههای علوم پزشکی در جمعیت تحت پوشش خود مسئول پاسخگویی به همه امور سلامتی مردم هستند اما سئوال این است که آیا امکان دارد که این دانشگاهها که بر اساس ارزشهای مسلم و مسئولیت پذیری در تاریخ طب، آیا امکان وجود دارد که در محدوده آنها صدای ضعفا شنیده نشود، باید گفت امکان پذیر است.

وی خاطرنشان کرد: بعید است صدایی آنهایی که در دورترین نقاط دور و محروم کشور زندگی می کنند به مانند صدای کسانی که در شهرها زندگی می کنند به گوش طبیبان و مسئولان برسد. بعید است به این علت که ما به بالاترین ارزشهایی که مانند جام جهان نما در اختیار ما است توجه نکرده ایم و به دنبال ترجمه سیاست هایی پرداخته ایم که از سوی سازمانهای جهانی اعلام شده است.