مهمترین وظیفه همه کمک به انتخاباتی پرشور و آگاهانه است / برنامه ریزی برای تفریح مردم ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار تهران که در برنامه زنده تلویزیونی "برف و آفتاب" شبکه یک سیما سخن می گفت ضمن بیان این مطلب اظهار داشت : اولین هدف ، حوزه فعالیت وکار است که شامل حوزه عمرانی وخدماتی می شود و عمدتا مردم شهرداری ها را به همین فعالیت ها می شناسند . حوزه بعد که به جد دراین مدت به آن پرداخته ایم حوزه تربیت و آموزش است . زیرا همان قدر که کالبد شهر مهم است، مهم تر از آن انسان هایی هستند که در این شهر زندگی می کنند و به جز نمای ساختمان باید به نشاط وسلامت روحی شهروندان توجه کرد که ما در دوسال اخیر در شهرداری فعالیت های ادامه داری را دراین رابطه شروع کرده ایم و هدف سوم نیز توجه به اوقات فراغت شهروندان است که با توجه به مشکلات شهر ما ودو شیفته کار کردن اکثر شهروندان و... نیاز به تفریح و مکان های تفریحی ورزشی وجود دارد.

شهردار تهران در رابطه با هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ، گفت : مردم ما نشان داده اند که در چند دهه اخیر به سرنوشت خودشان حساس بوده اند و دوباره نیز با مشارکت در تعیین سرنوشت وآینده شان تاثیر گذار خواهند شد. فکر می کنم مردم در این رابطه خوب عمل کرده اند ؛ ولی یکسری اقدامات است که ما مسئولین باید به آن توجه کنیم و بستر یک رقابت همه جانبه ، خوب و عادلانه را فراهم کنیم و سعی کنیم مشارکت مردم یک مشارکت معنی دار باشد . مردم باید احساس کنند رای ونظرشان تاثیر گذار است و با دقت در انتخاب است که مشکلات کشورشان حل می شود وکشور به سمت توسعه پیش می رود .

وی تاکید کرد: باید توجه کنیم که مجلس در راس همه امور است و می تواند برسایر قوه ها تاثیر بگذارد ، تمرکز قدرت در مجلس است و باید برای مجلس افرادی را انتخاب کنیم که کار آمد باشند ، افرادی که با اعتدال و عقلانیت بیشتری موضوعات راپیش برند و به ارزش های انقلاب و نظام توجه کنند و افرادی را دنبال کنیم که وقتی قسم می خورند کار قانونگذاری را دنبال کنند و در این کار استاد باشند ودر پی کارهای اجرایی نباشند.

قالیباف با اشاره به نقش ملی نمایندگان مجلس گفت : نمایندگان منتخب ، به موضو عات ملی بپردازند و به فکر حل مشکلات محله ای نباشند وحل اینگونه مشکلات را از طریق شورا ها وشهرداری ها پیگیر باشند. وقتی نماینده ای از یک شهر وارد مجلس می شود نماینده آن شهر نیست ، بلکه نماینده مردم ایران است و باید در مقابل مردم ایران پاسخگو باشد . امیدوارم مجلس هشتم مجلسی کارآمد ومتعادل باشد و مجلسی باشد که دغدغه هایش دغدغه مردم باشد و نمایندگان در پی حل مشکلات کهنه مردم باشند . ما در حوزه اقتصاد دارای مشکلاتی هستیم و این مشکلات باید با سر پنجه تدبیر مجلس حل شود .

شهردار تهران در ادامه این گفت وگوی تلویزیونی با یاد آوری دوران دفاع مقدس ، رمز موفقیت آن دوران را گام برداشتن در راه رضای خدا دانست وگفت : اگر ما انقلابمان به پیروزی رسید و تداوم پیدا کرد و اگر در جنگ به موفقیت رسیدیم در گرو دو چیز بود «کلمه توحید» و« توحید کلمه» . یعنی اینکه همه مردم ، همه شهدا و همه کسانی که در راه این پیروزی موثر بودند در راه خدا گام برداشتند و اگر امروز هم جز راه خدا در راه دیگری گام بر نداریم کشور ما با توسعه بیشتر و پیشرفت بهتر روبرو خواهد بود و جامعه هم در امور مادی وهم امورات معنوی پیش خواهد رفت .

وی در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه چقدر محیط های کاری که در این چند ساله تجربه کرده اید متفاوت بوده است ، گفت :محیط های کار حتما با هم متفاوت است وقتی در شهرداری کار می کنی ، محیط و ساختار کار با نیروی انتظامی متفاوت است ولی یک چیز هایی مشترک است که زیاد مهم نیست که انسان در کجاست و چه می کند . افرادی مثل من که در جریان انقلاب ودر مکتب امام (ره) تربیت شده ایم و هویت وشخصیت ما از انقلاب و دیدگاه های امام (ره) تاثیر گرفته است و تربیت شده فرهنگ جبهه و بسیج هستیم ، اگر در انجام امور رضای خدا را در نظر داشته باشیم خیلی موضوعات متفاوت نخواهد بود . وقتی شما برای خدا کار می کنی ، نمی توانی در محیط کار تنبل باشی یا وجدان کاری نداشته باشی ، منافع خود را به منافع مردم ترجیح دهی یا با مردم صادق نباشی وقت خود را به کارهای حاشیه ای بگذرانی ، نسبت به بیت المال بی تفاوت باشی، نمی توانی آدم کار آمدی نباشی و در مسوولیت باقی بمانی.اگر این هویت باشد فرقی نمی کند در سنگر شهرداری خدمت کنی یا در هر سنگر دیگری .

قالبباف در پاسخ به پرسش دیگری در رابطه با تفاوت هایی که با دوران دفاع مقدس کرده است ، گفت : بارها شده از خودم پرسیده ام اگر فردا صبح جنگی اتفاق بیافتد آیا با همان روحیه سال های 60 تا 68 که در میدان جنگ حاضر بودی به میدان می روی . انصافا به خودم که نگاه می کنم می بینم همان روحیه در من هست ، چون ما نمی توانم دوستان شهید و ایثارگرمان و جایی که درآن فرهنگ ومکتب بزر گ شده ایم را فراموش کنیم .

شهردار تهران در رابطه با اینکه چقدر نظمی که در اداره شهر تهران به کار می گیرد ناشی از سابقه نظامی اوست ، گفت : نظامی گری شغلی شریفی است و عزیزی که این آمادگی را در خودش می بیند که داوطلبانه در نیرو های مسلح فعالیت کند و انتخاب می کند در صورت لزوم جان خود را برای امنیت کشورش ، اسلام، انقلاب ومردمش بدهد شریف و قابل تقدیر است . انضباط و نظم برای یک زندگی موفق لازم است فرقی نمی کند در نیروهای مسلح کار کنی یا جایی دیگر . بی نظمی و هرج ومرج در هر کجا که با شد باعث شکست است . به گفته امام (ره) اگر نظم نباشد برادری هم بهم می خورد . مطمئن باشید اگر فردی موفق است ، آدم منظمی است از نظم ظاهری تا نظم فکری کمک می کند به موفقیت انسان ها .

وی ادامه داد: در شهرداری هم وقتی یک پروژه که اجرا می شود دوست ندارم در آن بی نظمی باشد در کارگاه های که می روم اگر کار با سرعت و کیفیت بالایی هم اجرا شود ولی محیط کارگاه نامنظم باشد تذکر می دهم زیرا پاکیزگی کارگاه باعث پویایی کار و مدیریت بهتر و صرف هزینه کمتر می شود.

قالیباف تاکید کرد: اگر خدا بپذیرد خورا مجاهد می دانیم تا نظامی ؛ زیرا نه پادگان رفته ایم ونه آموزش کلاسیکی در این رابطه دیده ایم ما پشت میز ونیمکت ها بودیم که جنگ شد وما سرازیر جبهه شدیم و حالا هر چه داریم از دوران جبهه وجنگ است ومن خودرا مدیون دفاع مقدس می دانم . می خواهم بگویم ، این فرهنگ ، فرهنگ جبهه و جنگ است.

شهردار تهران در مورد وقت گیر بودن پست هایی که تابه حال در آن فعالیت می کرده است نیز گفت :من به خاطر وقت کم سعی کرده ام به جدول زمان توجه بیشتری داشته باشم به جز 5الی 6 ساعتی که در روزاستراحت می کنیم ، بقیه اوقات خودم را سعی کردم در کار و فعالیت باشم بخشی از این ساعات مربوط به خانواده است زیرا نهاد خانواده بسیار مهم است .