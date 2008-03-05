1888 ابزاری برای تقویت جایگاه شورایاران در مجموعه مدیریت شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مسجد جامعی،عضو شورای اسلامی شهر تهران و رئیس ستاد هماهنگی شورایاری محلات، در نخستین نشست مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران (1888) با دبیران و اعضای شورایارهای محلات مناطق 12 و 5 تهران در تالار ایران زمین با بیان این مطلب گفت: حضور اعضای شورایاری محلات در مجموعه مدیریت شهری یک اتفاق جدید در حوزه مدیریت شهری به شمار می آید.

وی افزود: دوره ی نظارت توسط دولتها سپری شده و اکنون امر نظارت به مردم و منتخبین آنها سپرده شده است .

وی با تاکید بر اینکه تاثیرگذارترین شیوه ی نظارت توسط مردم اجرا می شود خاطر نشان ساخت: مهمترین وظیفه ای که قانون برای شوراها در نظر گرفته وظیفه ی نظارت است.

مسجد جامعی با اشاره به تفاوت نظارت و دخالت گفت: مرکز نظارت همگانی 1888 رابط مناسبی بین مجموعه مدیریت شهری و مردم است که به منظور پاسخگویی به خواسته های شهروندان استفاده از ظرفیت نهادهایی مثل شورایاری ها را در دستور کار خود قرار داده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر انتخاب مناطق 12 و 5 را نشانگر ظرفیت ها و ویژگی های این دو منطقه برشمرد و اظهار امیدواری کرد: در سال آینده شورایاران کلیه مناطق تهران در عرصه نظارت حضور یابند.

بر اساس این گزارش، علیرضا محمودی رئیس مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران نیز در این نشست با اشاره به مبانی شکل گیری این مرکز گفت: امروز نبض خواسته ها و دغدغه های مردم در حوزه مدیریت شهری در مرکز نظارت همگانی 1888 می زند.

وی با اشاره به ضرورت و اهمیت آگاهی مدیران از خواسته ها و نیازهای مردم خاطر نشان ساخت: 1888 بهترین وسیله برای سنجش نیازها و خواسته های مردم به شمار می رود و مجموعه شورایاران به دلیل برخورداری از جایگاه ویژه اجتماعی می توانند در انعکاس این نیاز ها نقش مهمی را ایفا نمایند.