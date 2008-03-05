تاسیس دانشگاه آزاد 55 میلیارد دلار به اقتصاد ملی کمک کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرضا منادی، پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: با تاسیس دانشگاه آزاد از سال 61 تاکنون بیش از سه میلیون نفر از جوانان میهن اسلامی امکان تحصیل در مقاطع تکمیلی را یافته اند.

وی اظهار داشت: بسیاری از افراد یاد شده به منظور محدودیت ظرفیت تحصیلی در دانشگاه های دولتی مجبور بودند به خارج از کشور عزیمت کرده و ارزهای کشور را در کشورهای دیگر هزینه کنند.

منادی خاطرنشان کرد: همچنین در صورت عدم وجود دانشگاه آزاد، تنها 10 درصد دانشجویان و فارغ التحصیلان کنونی امکان تحصیل داشتند.

وی عدم وابستگی به اعتبارات دولتی را از دیگر محاسن این دانشگاه عنوان کرد و یادآور شد: برابر آمار موجود، هزینه صرف شده در دانشگاه های دولتی هشت برابر شهریه دانشگاه آزاد اسلامی است.

وی تصریح کرد: بودجه اختصاص یافته برای 350 هزار دانشجوی دانشگاه های دولتی یک هزار و 350 میلیارد تومان است در حالیکه دانشگاه آزاد برای یک میلیون و 350 هزار دانشجو تنها 700 میلیارد تومان شهریه دریافت کرده است.

دبیر منطقه دو دانشگاه آزاد اسلامی کشور، سیستم دانشگاه آزاد را کارآمدتر از دانشگاه های دولتی خواند و ادامه داد: به عنوان مثال در واحد تبریز برای 12 هزار دانشجو، 550 کارمند وجود دارد اما در دانشگاه دولتی برای پنج هزار دانشجو بیش از یک هزار کارمند فعالیت می کنند.

وی در ادامه با اشاره به معضل همیشگی شهریه در دانشگاه آزاد عنوان کرد: در حال حاضر با توجه به وضعیت اقتصادی و تورم موجود، دیگر توانی برای تامین هزینه های تحصیلی در دانشگاه آزاد برای خانواده ها باقی نماینده است.

وی در عین حال با اشاره به کمک دولت به دانشگاه های غیردولتی در دیگر کشورهای جهان بیان داشت: لازم است در کشور ما نیز دولت در این امر وارد شده و تامین بخشی از هزینه های تحصیلی دانشگاه آزاد را بر عهده گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اگر دولت اقدامی در این خصوص به عمل نیاورد، هم مردم در تامین هزینه تحصیل فرزندان خود و هم دانشگاه آزاد در ادامه فعالیت خود با مشکل مواجه می شوند.

وی گفت: انتظار داریم دولت تنها یک هشتم کمک به دانشگاه های دولتی را به ما کمک کند.

این مقام مسئول در دانشگاه آزاد مطقه دو کشور در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر وضعیت آموزش زبان ترکی در دانشگاه آزاد افزود: خوشبختانه برخلاف تبلیغات منفی بیگانگان مبنی بر ایجاد محدودیت برای زبانهای محلی، هیچگونه مشکلی برای آموزش زبان ترکی آذری در دانشگاه آزاد وجود ندارد.

وی یادآور شد: برای نخستین بار در کشور، واحد آموزش زبان ترکی در دانشگاه آزاد واحد زنجان ارائه شده و دانشجویان علاقمند از آنها استفاده کردند.

منادی در عین حال تاکید کرد: مهمترین مشکل موجود برای آموزش زبان ترکی در این منطقه، نبود اساتید مجرب و مسلط به ادبیات ترکی آذری است.

وی در خصوص انتقادات وارد شده بر دانشگاه آزاد مبنی بر پذیرش بی رویه دانشجو و معضل فارغ التحصیلان بیکار بیان داشت: وظیفه دانشگاه ارائه آموزشهای عالی است نه ایجاد شغل.

وی گفت: در حالیکه 80 درصد اقتصاد کشور دولتی است باید 80 درصد اشتغال نیز دست او باشد اما در عمل چنین چیزی در کشور وجود ندارد.