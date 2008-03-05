پروژه بزرگ فاضلاب سبزوار دو ساله به اتمام می رساند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی جمشیدی، ظهر امروز در نشستی مطبوعاتی اظهار داشت: شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی اولین شرکت در مجموعه صنعت آب و فاضلاب کشور محسوب می شود که اقدام به استفاده از تسهیلات طرحهای زودبازده بانکی برای اتمام پروژه های عمرانی کرده است.

وی تصریح کرد: با حمایت و مساعدت استاندار خراسان رضوی در بهمن ماه پارسال مقدمات اخذ تسهیلات بانکی از محل طرحهای زودبازده برای پروژه فاضلاب شهر سبزوار فراهم شده و با پیگیری مستمر یک ساله موفق شده ایم 80 میلیارد ریال از محل این تسهیلات از بانک ملت برای تکمیل فاضلاب شهر سبزوار اخذ کنیم.

جمشیدی عنوان کرد: شهر سبزوار به لحاظ مشکلات زیست محیطی و اجتماعی ناشی از فاضلاب، یکی از حادترین شهرهای کشور است که بیش از 15 سال از آغاز عملیات اجرایی شبکه فاضلاب آن می گذرد اما به دلیل کمبود اعتبار تاکنون تکمیل نشده است.

جمشیدی بیان داشت: با وام اخذ شده و اعتبارات دولتی طی دو سال آینده، شبکه فاضلاب شهر سبزوار تکمیل شده و به بهره برداری می رسد.

وی خاطرنشان کرد: اولین قسط این وام به مبلغ دو میلیارد تومان به حساب واریز شده است.

جمشیدی ادامه داد: فاضلاب شهری سبزوار 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.