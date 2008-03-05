3 میلیارد تومان درآمد مترو تهران از منابعی غیر از فروش بلیط

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس جعفر ربیعی با بیان این مطلب اظهار کرد: 5/3 درصد از در آمدهای مترو در سال جاری که حدود 3 میلیارد تومان بوده است از طریق منابعی غیر از فورش بلیط مانند تبلیغات و اجاره غرفه های بوده است.

وی افزود: در حال حاضر در هرایستگاه به طور میانگین 4 تا 5 غرفه وجود دارد که درآمدهای حاصل از اجاره آنها بخش مهمی از درآمدهای جاری مترو را تامین می کند اما به دلیل محدود بودن فضای ایستگاه ها امکان افزایش این غرفه ها وجود ندارد.

وی با بیان آنکه غرفه های خاصی برای روزهای پایانی سال در ایستگاه های مترو شکل نمی گیرد گفت: غرفه های موجود در ایستگاه ها در ایام نوروز به شهروندان تهرانی مانند روزهای دیگر سال خدمات رسانی خواهند کرد اما تغییری در روند کاری آنها ایجاد نخواهد شد.