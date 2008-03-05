ساخت و فروش عینک طبی بدون مسئول فنی غیرقانونی است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور که رونوشت آن از طرف جامعه اپتومتری ایران در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفت، کلیه شاغلان حرفه های وابسته پزشکی که به نحوی دارای موسسه یا دفتر کار هستند و خدماتی مانند ساخت عینک طبی ارائه می دهند و کلیه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، موظف به شرکت در دوره های خاص آموزش مداوم هستند و صدور و تجدید مجوز کار آنها منوط به ارائه گواهی شرکت در این دوره است.

این رای بر اساس ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.

در همین راستا، اداره کل ابلاغ و اجرای احکام دیوان عدالت اداری نیز با ارسال نامه ای به معاونت درمان وزارت بهداشت، بر اجرای حکم دادنامه تاکید کرده است.

در این نامه آمده است، در اجرای دادنامه شماره 56 الی 63 (27/2/83) صادره از شعبه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک تهران و حومه، با توجه به قطعی و لازم الاجرا بودن آن و تذکراینکه عدم امتئال محکوم علیه از اجرای حکم، استنکاف محسوب و با مستنکف مطابق ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری رفتار خواهد شد.

در قسمت دیگری از این نامه آمده است: بدین وسیله اخطار می گردد ظرف مدت 15 روز پس از ابلاغ این اخطاریه نسبت به اجرای حکم اقدام و نتیجه را به این اداره کل کتبا گزارش نمایید و در صورت عدم اجرای حکم، مستنکف را معرفی تا اقدامات قانونی لازم معمول گردد.

همچنین در نامه دیگری که از سوی رئیس مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت ارسال شده ، آمده است که صرفا دارندگان مدرک علمی دانشگاهی رشته اپتومتری در مقطع کارشناسی و نیز آن دسته از عینک سازان تجربی که در آزمون های سنوات گذشته وزارت بهداشت (سالهای 48،52،59،68) شرکت کرده و مجوز قبولی دریافت کرده اند، واجد شرایط و صلاحیت جهت ساخت و فروش عینک طبی هستند.

بدیهی است، اخذ پروانه تاسیس و مسئول فنی از وزارت بهداشت نیز جهت افراد واجد شرایط ضروری است.