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۱۶ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۲۲

شهروندان در خرید خودرو دقت لازم را ندارند

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس شهرستان کرج هشدار داد: برخی از سارقین خودرو طی مراحلی به صورت قانونی اقدام به فروش خودروهای سرقتی می کنند و شهروندان باید دقت بیشتری را در زمان خرید خودرو داشته باشند.

سرهنگ ناصر اصلانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: یک باند حرفه ای سرقت خودروهای مدل بالا طی عملیاتی از سوی ماموران نیروی انتظامی شهرستان کرج دستگیر شدند و از این باند شش دستگاه اتومبیل کشف و ضبط شد و سه سارق و یک نمایشگاه دار دستگیر شدند.

وی افزود: این باند ابتدا به سرقت ماشینهای مدل بالا اقدام می کردند و سپس از پلاک خودورهای قدیمی استفاده کرده و پس از آن با مراجعه به دادسرا اقدام به دریافت نامه ای مبنی بر اینکه مدارک ماشین گم شده است و می توانند از راهنمایی و رانندگی مدارک المثنی دریافت کنند، به صورت قانونی اقدام به فروش خودروهای سرقتی می کردند.

این مسئول خاطرنشان کرد: تشخیص اینگونه خودروهای سرقتی تنها از راه استعلام شماره موتور و شاسی ماشین امکان پذیر است و کسانی که قصد خرید خودرو دارند بهتر است برای اطمینان بیشتر قبل از خرید خودرو شماره موتور آن را به کلانتری اطلاع دهند و پس از دریافت جواب استعلام نسبت به خرید آن اقدام کنند.

وی از شهروندان خواست در این ایام دقت بیشتری در حفظ و مراقبت از اموال خود داشته باشند تا نیروی انتظامی نیز بتواند در سایه همکاری آنها به صورت بهتری به وظایف خود عمل کنند. 

کد مطلب 650270

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