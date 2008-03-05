مشکل افت فشار آب جنوب تهران برطرف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح صبح امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سئوالی مبنی بر افت فشار آب در برخی مناطق تهران گفت: وزارت نیرو با اجرای طرحی به زودی این مشکل را برطرف خواهد کرد.

وزیر نیرو افزود: این مشکل در جنوب تهران بروز کرده و به زودی به لحاظ کمی و کیفی برطرف خواهد شد.

وی تصریح کرد:طبق برنامه ریزی های صورت گرفته و بودجه تخصیصی از سوی دولت به وزارت نیرو تلاش می شود سال آینده با مشکلی از نظر آب و برق مواجه نشویم.