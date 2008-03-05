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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۱۳

مرحله اول واکسیناسیون هپاتیب B در زنجان آغاز شد

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس‌ گروه مبارزه با بیماریهای دانشگاه علوم‌ پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان گفت: مرحله اول واکسیناسیون هپاتیب B برای متولدین سال 69 از امروز در استان زنجان آغاز و تا 10 روز ادامه خواهد داشت.

محمدرضا صایینی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: این طرح در سه مرحله اجرا خواهد شد که مرحله دوم این طرح از 15 تا بیست و چهارم فروردین و مرحله سوم از 15 تا 24 مردادماه اجرا خواهد شد.

وی متذکر شد: واکسیناسیون هپاتیب B رایگان بوده و متولدین سال 69 می‌توانند با مراجعه به مراکز درمانی در مقابل این بیماری واکسینه شوند.

صایینی ادامه داد: 10 بیمارستان، 414 خانه بهداشت، 44 پایگاه و 36 مرکز بهداشتی و درمانی در این طرح مشارکت دارند.

صایینی یادآورشد: حدود 30 هزار نفر در استان زنجان مشمول این طرح هستند.

کد مطلب 650273

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