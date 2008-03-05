300 هکتار از اراضی ملی در خراسان جنوبی خلع ید شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رضا طاهری، ظهر امروز در جمع مردم درمیان خراسان جنوبی به مناسبت روز درختکاری افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون هزار و 59 پرونده تخلف در زمینه تصرفات ملی در استان تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه از این تعداد پرونده تاکنون 509 فقره به نفع منابع طبیعی استان بوده است، خاطرنشان کرد: همچنین رای 174 پرونده علیه منابع طبیعی بوده و 384 فقره نیز در دست رسیدگی هستند.

طاهری با اشاره به برخورد قاطع با پدیده ناپسند زمین خواری و تصرف اراضی ملی در سطح استان اظهار داشت: در صورت مشاهده هرگونه دخل و تصرف اراضی ملی با متخلفین به شدت برخورد می شود و هیچگونه چشم پوشی در این زمینه نخواهد شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی خراسان جنوبی یادآور شد: در شهرستان درمیان، 28 مورد تخلف بوته کنی، 51 تخلف دامی و 11 مورد تخلف زمین، طی یک سال اخیر شناسایی و رسیدگی شده است.

طاهری مردم را یاوران همیشگی حفاظت از منابع طبیعی دانست و ادامه داد: چنانچه مردم همکاری و تعامل مناسب را نداشته باشند، مسئولان امر نیز نمی توانند به خوبی وظیفه خود را انجام دهند.