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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۵۷

بزرگترین کتابخانه جنوب شرق کشور تا پایان امسال بازگشایی می شود

بزرگترین کتابخانه جنوب شرق کشور تا پایان امسال بازگشایی می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان از آغاز به کار کتابخانه ملی شهر کرمان تا پایان سال جاری خبر داد.

مهدی محبان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حالی که قرار بود این کتابخانه به صورت محدود بهسازی شود اما اجرای طرح توسعه فضای کتابخانه و محوطه سازی این محل باعث عقب افتادن بازگشایی بزرگترین کتابخانه جنوب شرق کشور شد.

وی خاطرنشان کرد: این توسعه شامل افزایش فضای قرائت خانه این مجموعه و جداسازی و بهسازی محوطه کتابخانه بود.

محبان عنوان کرد: عملیات مرمت و بهسازی مجموعه به پایان رسیده است و تا چند روز آینده این کتابخانه بازگشایی خواهد شد.

وی با اشاره به هزینه 400 میلیونی برای اجرای این پروژه بیان داشت: مجموعه تازه های کتا ب استان کرمان نیز از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان در همین راستا به کتابخانه ملی کرمان منتقل شده است.

این کتابخانه از اوایل تابستان سال جاری به دلیل مرمت قسمتهایی از این محل بسته شده است.

کد مطلب 650277

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