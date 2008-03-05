  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۴۱

داوران یادواره عکس یاران حسین معرفی شدند

مجتبی آقایی، محمدمهدی رحیمیان، محمد ستاری، یدالله عبدی و گیتی نوروزیان آثار رسیده به یادواره عکس یاران حسین (ع) را انتخاب و داوری می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی یادواره عکس یاران حسین (ع) اعلام کرد این یادواره به همت موسسه ناجی هنر با حمایت موسسه مالی و اعتباری قوامین و همکاری مراکز و سازمان‌های مختلف خردادماه 87 همراه با برپایی نمایشگاه آثار در تهران برگزار می‌شود.

تمام عکاسان می‌توانند آثار خود را (10 قطعه عکس به صورت مجموعه یا تک‌عکس) تا اول اردیبهشت 87 به دبیرخانه در تهران، خیابان شریعتی، خروجی پاسداران، بین سروستان سوم و چهارم، شماره 65/1، طبقه پنجم، واحد 17 ارسال کنند. شماره‌های 22864161 و 22864121 برای کسب اطلاعات بیشتر در خدمت علاقمندان است.

کد مطلب 650278

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها