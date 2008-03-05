داوران یادواره عکس یاران حسین معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی یادواره عکس یاران حسین (ع) اعلام کرد این یادواره به همت موسسه ناجی هنر با حمایت موسسه مالی و اعتباری قوامین و همکاری مراکز و سازمان‌های مختلف خردادماه 87 همراه با برپایی نمایشگاه آثار در تهران برگزار می‌شود.

تمام عکاسان می‌توانند آثار خود را (10 قطعه عکس به صورت مجموعه یا تک‌عکس) تا اول اردیبهشت 87 به دبیرخانه در تهران، خیابان شریعتی، خروجی پاسداران، بین سروستان سوم و چهارم، شماره 65/1، طبقه پنجم، واحد 17 ارسال کنند. شماره‌های 22864161 و 22864121 برای کسب اطلاعات بیشتر در خدمت علاقمندان است.