قطعنامه شورای امنیت بر فعالیتهای اقتصادی ایران بی تاثیر است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود میرکاظمی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد برنامه های این وزارتخانه برای سال آتی، گفت: توسعه صادرات از جمله برنامه های وزارت بازرگانی است.

وزیر بازرگانی افزود: طی 11 ماهه ابتدای سالجاری 18 میلیارد و 800 میلیون دلار صادرات داشتیم در حالیکه در مدت مشابه پارسال 16 میلیارد و 300 میلیون دلار بود.

وی تفییذ اختیار به بخش خصوصی، ادامه اجرای طرح گندم و آرد، تعاملات با اتاق بازرگانی، توسعه فعالیتهای بخش خصوصی، توسعه فعالیتهای بخش اصناف، توسعه فعالیتهای مجازی اصناف و غیره نیز از دیگر برنامه های وزارت بازرگانی برای سال آتی عنوان کرد.

میرکاظمی در مورد تاثیرات قطعنامه اخیر شورای امنیت بر فعالیتهای اقتصادی، اظهارداشت: مشکلی در این خصوص نخواهیم داشت، زیرا قطعنامه های سخت تر را پشت سر گذاشته ایم.

وی با بیان اینکه بازرسی از کشتی های حامل بار ایرانی در گذشته نیز صورت می گرفته است، افزود: این روند مشکلی در تجارت ایران ایجاد نمی کند.

وزیر بازرگانی در مورد نارضایتی کارمندان از سبد کالایی، گفت: سبد کالایی سالجاری کارمندان بهتر از سال گذشته است به نحوی که چای و برنج از این سبد حذف شده و حبوبات، گوشت و مرغ به آن افزوده شده است.

وی در خصوص اقدامات این وزارتخانه برای کنترل بازار شب عید، گفت: عرضه کالاها و ذخیره سازی میوه ها به میزان کافی صورت گرفته است.

میرکاظمی از فعال شدن نمایشگاه های اصناف در سطح کشور خبرداد و تصریح کرد: توزیع مرکبات در سطح کشور نیز در وضعیت مناسبی قرار دارد.

وی از کنترل بازار میوه توسط این وزارتخانه خبرداد و افزود: متناسب با تقاضای بازار میوه به میزان کافی توزیع می شود، بنابراین به نظر می رسد که در شب عید با مشکلی از نظر افزایش قیمت میوه مواجه نباشیم.