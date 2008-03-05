40 درصد مطبوعات کرمان برای جلوگیری از تخلفات انتخاباتی تذکر گرفتند

مهدی محبان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه پس از تذکرات لازم در زمینه اقدامات انتخاباتی مطبوعات تاکنون به جز چند مورد که با آنان برخورد شدید شد در مطبوعات استان کرمان مشکلی دیده نشده است.

وی تاکید کرد: در صورت بروز تخلفات مطبوعاتی در مرحله اول از طریق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تذکر داده می شود و با توجه به نوع تخلفات و تکرار تخلف، موارد از طریق دادگستری استان کرمان پیگیری خواهد شد.

وی از مطبوعات و رسانه های فعال در استان کرمان خواست در آستانه انتخابات مردم را با خصوصیات افراد اصلح آشنا و زمینه را برای شرکت حداکثری مردم در انتخابات آماده کنند.