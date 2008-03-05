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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۴۱

40 درصد مطبوعات کرمان برای جلوگیری از تخلفات انتخاباتی تذکر گرفتند

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: برای جلوگیری از تخلفات انتخاباتی مطبوعات این استان تاکنون به 30 تا 40 درصد مطبوعات محلی تذکر داده شده است.

مهدی محبان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه پس از تذکرات لازم در زمینه اقدامات انتخاباتی مطبوعات تاکنون به جز چند مورد که با آنان برخورد شدید شد در مطبوعات استان کرمان مشکلی دیده نشده است.

وی تاکید کرد: در صورت بروز تخلفات مطبوعاتی در مرحله اول از طریق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تذکر داده می شود و با توجه به نوع تخلفات و تکرار تخلف، موارد از طریق دادگستری استان کرمان پیگیری خواهد شد.

وی از مطبوعات و رسانه های فعال در استان کرمان خواست در آستانه انتخابات مردم را با خصوصیات افراد اصلح آشنا و زمینه را برای شرکت حداکثری مردم در انتخابات آماده کنند.

کد مطلب 650281

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