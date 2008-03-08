  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۱۲

48 بازار محله در مناطق شهری مشهد ایجاد می شود

48 بازار محله در مناطق شهری مشهد ایجاد می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری مشهد گفت: با موافقت شهردار مشهد 48 بازار محله در تمام مناطق شهری مشهد راه اندازی می شود.

جلال قربانی ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: بر اساس برنامه ریزی زمانبندی اجرایی در هر منطقه شهرداری مشهد چهار بازار محله برای تامین مایحتاج ضروری شهروندان ایجاد می شود.

وی تصریح کرد: طراحی بازارهای محله به گونه ای خواهد بود که امکان دسترسی شهروندان با سهولت انجام گیرد.

قربانی بیان کرد: بازارهای محله به درخواست شهروندان طراحی و احداث می شود که نقش مهمی در کاهش ترافیک دسترسی آسان به مایحتاج ضروری و دسترسی به کالاهای با کیفیت خواهد داشت.

مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری مشهد گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده بازارهای محله طی چهار سال به احداث و بهره برداری خواهد رسید.

وی تصریح کرد: در بازارهای محله اولویت نخست عرضه میوه و در گامهای بعدی مواد پروتئینی و لبنی خواهد بود.

قربانی گفت: برای ایجاد بازارهای محله بخش خصوصی می تواند به صورت مشارکتی سرمایه گذاری کند.

وی همچنین از راه اندازی کمیته نرخ گذاری میوه و تره بار در بازارهای شهرداری مشهد خبر داد.

وی افزود: نمایندگانی از بازرگانی، اتحادیه امور صنفی، سازمانهای میادین جهاد کشاورزی و اتحادیه بار فروشان در این کمیته عضویت دارند.

قربانی کنترل، نظارت، تعیین نرخ عرضه میوه  و تره بار، حمایت از مصرف کننده و تولید کننده را  از جمله اهداف راه اندازی کمیته مذکور بر شمرد. 

کد مطلب 650282

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها