ایرانی ها با توسل به عنصر عقلانیت و آگاهی اسلام را پذیرفتند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، امین رستم زاده، ظهر امروز در جشنواره ملی تاریخ ایران با عنوان هویت ایرانیان در ارومیه با اشاره به غنای فرهنگی و تاریخی ایران اسلامی افزود: باید به هویت مستحکم و با سابقه ایرانی افتخار کرد و با شناخت و آگاهی نسبت به هویت گذشته آن را باز تولید و در زندگی روزمره از آن بهره‌ مند شد.

وی ادامه داد: اگر نسلی هویت گذشته تاریخی خود را نادیده بگیرد و نسبت به گذشته شناخت نداشته باشد، نمی‌تواند برای خود هویت ایجاد نماید.

دبیر این جشنواره در ادامه سخنان خود پیروزیها و موفقیتهای اخیر علمی را حاصل فرهنگ و هویت غنی اسلامی و ملی جوانان ایرانی عنوان کرد و جوهره آن را فرهنگ خودباوری و متمدن ایران اسلامی ذکر کرد.

همچنین در ادامه این مراسم، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس ارشد باستان ‌شناسی، ادبیات و تفکر فلسفی و معماری و اندیشه هنری و مناسبات اجتماعی و مدنی خوب در زندگی مردم ایران را مرهون آشنایی نسل جوان با دوران هویت ایران پس از اسلام دانست.

بهمن کارگر با اشاره به اهمیت آشنایی نسل جوان با میراث، آرا و تمدن کلاسیک قبل از اسلام به ارائه مقاله ‌ای در مورد بررسیهای جدید و نتایج کاوشهای بنیادی در آذربایجان غربی و همچنین تکمیل لایه ‌نگاری تپه حسنلو پرداخت.

این جشنواره به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی و با هدف آشنایی نسل جوان با دستاوردهای علمی، انسانی، اخلاقی و ادبی و تاریخی ایرانیان و آسیبهای تهدید کننده هویت ایرانی اسلامی با حضور دانشجویان دانشگاه های آذربایجان غربی برگزار شد.

در این مراسم مقاله های علمی تخصصی منتخب دانشجویان در موضوع هویت تاریخی و فرهنگی ایران قرائت و به مقالات برتر به همراه هفت نفر از دانشجویان دانشگاه های استان که در کل کشور در اردوهای ملی "ایران مرز پر گهر" رتبه برتر را کسب کرده بودند، لوح تقدیر و سکه بهار آزادی اهدا شد.