سلحشور در این باره به خبرنگار مهر گفت: "هم اکنون مشغول صداگذاری، ساخت موسیقی متن و جلوه‌های ویژه مجموعه "حضرت یوسف (ع)" هستیم که قرار است از سال 87 از شبکه یک پخش شود. اگر پخش مجموعه از اردیبهشت آغاز نشود، حداکثر تا مهر سال آینده روی آنتن می‌رود."

مجموعه تلویزیونی "حضرت یوسف (ع)" داستان زندگی این پیامبر را از زمان تولد تا میانسالی روایت می‌کند. فیلمبرداری این سریال در 40 قسمت از اوایل خرداد 83 شروع شده است. حسادت برادران یوسف به او، فروخته شدن به عنوان برده، توجه زلیخا به او، زندانی شدن حضرت یوسف، به عزیزی مصر رسیدن و ... از جمله ماجراهای این فیلم ـ مجموعه است.

در "حضرت یوسف" حدود 180 بازیگر بازی می‌کنند که محمود پاک‌نیت، کتایون ریاحی، فرشته سرابندی، فرامرز مهرجو، زهرا سعیدی، مریم بخشی، سودابه علیپور، کورش زارعی و ... از آن جمله‌اند. مجید میرفخرایی مدیر هنری، مرحوم رسول احدی مدیر فیلمبرداری، فرهاد علیزاده آهی طراح صحنه و سعید ملکان طراح چهره‌پردازی با پروژه همکاری می‌کنند.