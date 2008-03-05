از سنت پیامبر در اداره شهرها پیروی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر فیرحی محقق واندیشمند درحوزه علوم سیاسی وعضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، روز گذشته میهمان مرکز آموزش سازمان فرهنگی هنر شهرداری تهران بود، این نشست که در ادامه جلسات هم اندیشی مدیران مرکز با اساتید دانشگاه ها برگزار گردید، به بحث پیرامون انتقال از سنت به مدرنیته در شهرها و نگاه اسلام به اداره شهر اختصاص داشت.

دکتر فیرحی در ابتدای این جلسه به ذخایری که در اندیشه های اسلامی درباره اداره شهر وجود دارد ، اشاره کرد و گفت: اسلام جز نخستین تمدنهایی است که از شهرها صحبت می کند واز یک ایده سازمان دهی شده به سراغ شهر می رود ، یعنی مفهوم جهان دست ساز ، از اسلام وارد غرب شده است.

وی درادامه هر یک از شهرها را نمونه کوچکی از امپراتوری دانست و از شهرهای ساخته شده در تمدن اسلامی مانند بغداد و قاهره نام برد.

طبق اظهارات این محقق واندیشمند درحوزه علوم سیاسی ، متفکران مسلمان به دو وجه شهر اهمیت داده اند: یکی بخشهای مادی و جغرافیای شهر یا به عبارت دیگر فیزیک شهر و دیگر فضای فرهنگی و مجازی شهر.

فیرحی مفهوم خودگردانی شهر را مورد توجه قرار داد وگفت: امروز تکنولوژی ارتباطات مشکل شهر را از حیث عدم خودگردانی رفع کرده است حالا حصار برای حفاظت فیزیکی و مکانیسم اطلاع رسانی مناسب از ملزومات هر شهر هستند که با نظام سیاسی و تمدن آن ارتباط دارند. به عبارت دیگر در دنیای امروز هر نوع تلاشی برای توسعه شهری ، تلاش برای شفاف سازی جامعه است.

وی در ادامه با اشاره به امکانات الکترونیکی امروز که توانایی باز آفرینی نوعی نظم هارمونیک را در شهر ایجاد کرده است، افزود: یکی از مهمترین کارها در مدیریت شهری جدا کردن اخلاق شهری از اخلاق مذهبی است پیامبر شهر را طوری طراحی کرد که همه ادیان در آن به راحتی زندگی کنند، او شهر را حرم امن اعلام کرد. در زمان او اختلافات قومیت ها بین خودشان حل می شد اما اختلاف بین قومیت ها را از طریق حکمیت حل می کردند. این سیستم پلی بین اخلاق شهری و اخلاق مذهبی است. البته لازم به توجه است که نوعی تفکیک منطقه ای پدیده ای خطرناک تلقی می شود که منجر به آپارتاید و اختلافات مذهبی شدید شده وحمله رادیکالها را در پی دارد.