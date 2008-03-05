تشدید سیستم مراقبت از آنفولانزای پرندگان در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، دکتر مسعود محمدیان، ظهر امروز در نشست پیشگیری و مبارزه با بیماریهای طیور افزود: سیستم مراقبت فعال از آنفولانزای فوق حاد طیور در استان به شدت پیگیری می شود.

وی اظهار داشت: با همکاری کلینیسین ها، صاحبان مرغداری ها و اعمال دقیق سیستم های مراقبتی، خوشبختانه هیچ موردی از بیماری آنفولانزای فوق حاد طیور در استان مشاهده نشده است.

محمدیان بیان داشت: همکاری کلینیسین های بخش خصوصی به ویژه در زمینه گزارش موارد مشکوک تلفات یا افت تولید در اسرع وقت و رعایت کلیه مسائل بهداشتی و اصول امنیت زیستی توسط مسئولان درمانگاه ها و واکسیناتورها باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی با اشاره به موارد مورد توجه در طرح اعمال سیستم مراقبت از آنفولانزای فوق حاد طیور در آذربایجان شرقی عنوان کرد: رعایت تمام مسائل بهداشتی در واکسیانسیون، نظارت کامل از طرف درمانگاه ها بر فعالیت گروههای واکسیناسیون و رعایت زنجیره سرد از مهمترین اولویت های این اداره کل در طرح یاد شده است.

وی همچنین ادامه داد: معدوم سازی مناسب لاشه های طیور منتقل شده به درمانگاه ها با هماهنگی شبکه های دامپزشکی منطقه و عدم تحویل مجدد آن به مرغداران، جلوگیری از نقل و انتقال لاشه های تلف شده در مرغداریها بین درمانگاه ها و استفاده از کیسه های پلاستیکی زیپ دار از دیگر موارد مورد توجه در تشدید مراقبت از این بیماری خطرناک طیور بوده است.

وی در عین حال تاکید کرد: با وجود اجرای طرحهای مختلف برای کنترل بر بیماریهای مختلف دام و طیور، همکاری بخش خصوصی در پیشگیری و مبارزه با بیماریهای یاد شده از مهمترین عوامل موفقیت این طرحها است.

مدیرکل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی با یادآوری اهمیت انتقال پیامهای بهداشتی از طریق درمانگاه ها و ادارات دامپزشکی به مرغداری ها افزود: بدون همکاری صاحبان مرغداری ها در خصوص رعایت مسائل بهداشتی نمی توان بر مشکلات این بخش در زمینه کنترل بیماری ها فائق آمد و باید به طرق مختلف آموزش های لازم به فعالان این بخش ارائه شود تا این امر به شکل منسجمی تداوم یابد.