به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد برگزاری نماز جمعه تهران اعلام کرد: آئین نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته از ساعت 45/10 صبح آدینه هفدهم اسفند ماه مصادف با 28 صفر المظفر در محل دانشگاه تهران و با تلاوتی از آیات کلام الله مجید آغاز می شود.

در این مراسم عبادی سیاسی، حجت الاسلام مصطفی پور محمدی وزیر کشور پیش از خطبه ها در خصوص آخرین تحولات داخلی از جمله موضوع انتخابات مجلس هشتم سخنرانی خواهد کرد.

ستاد برگزاری نماز جمعه تهران با صدور اطلاعیه ای به مناسبت فرارسیدن سالروز رحلت پیامبر اعظم (ص) و شهادت امامان دوم و هشتم شیعه، آمادگی خود را جهت پذیرایی از گروه ها و دسته های عزاداری در روز 28 صفر اعلام کرد و از امت مسلمان دعوت کرد با حضور در مراسم سوگواری آل الله، بار دیگر اتحاد ملی و انسجام اسلامی را به جهانیان نمایش دهند.

در آئین عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته پایتخت، آقای قندهاری از مداحان اهل بیت به ذکر مراثی و مناقب نبی مکرم و امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) می پردازد و زیارت نامه آخرین پیام آور الهی توسط عباس سلیمی قرائت خواهد شد.